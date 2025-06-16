Найкрасивіші цитати про кохання / © unsplash.com

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«Кохання — це єдина реальність, усе інше — ілюзія.»

— Румі

«Справжнє кохання починається там, де нічого не чекають взамін.»

— Антуан де Сент-Екзюпері

«Кохати — означає дивитися не одне на одного, а разом в одному напрямку.»

— Антуан де Сент-Екзюпері

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«Серце має свої причини, яких розум не знає.»

— Блез Паскаль

«Кохання — це стан душі, в якому навіть мовчання стає промовистим.»

— Віктор Гюґо

«Я тебе кохаю не за те, хто ти, а за те, ким я стаю поруч із тобою.»

— Ґабрієль Ґарсія Маркес

«Ти — мій сьогодні, моє завтра, моє завжди.»

— Вінстон Черчилль

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«Є тільки одне щастя в житті — кохати й бути коханим.»

— Жорж Санд

«Кохання — це коли чужі щастя стають твоїми.»

— Генріх Гейне

Цитати про кохання / © ТСН

«Кохання — це поезія почуттів, музика душі.»

— Лорд Байрон

«Кохання — це не щось, що ти знаходиш. Кохання — це щось, що знаходить тебе.»

— Лоретта Янг

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«Кохання — це відповідь, і ви точно знаєте це, якщо хоч раз по-справжньому кохали.»

— Джон Леннон

«Справжнє кохання — це коли навіть мовчання між вами має сенс.»

— Еріх Марія Ремарк

«Ми кохаємо не тих, хто ідеальний, а тих, без кого неможливо уявити життя.»

— Гарпер Лі

«Кохання — єдина сила, здатна перетворити ворога на друга.»

— Мартін Лютер Кінг

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«Кохання — це чарівна гра двох сердець, які б’ються в унісон.»

— П’єр Бомарше

«У коханні — як у війні: легко почати, важко закінчити, і неможливо забути.»

— Г. Лонґфелло

«Кохання — це відповідальність, яка приносить радість.»

— Вільям Шекспір

Цитати про кохання / © ТСН

«Не обирають, кого кохати. Кохання — як грім: блискавкою в серце.»

— Карлос Кастанеда

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«Кохання — це життя. А якщо ви не кохали — ви ще не жили.»

— Лео Бускалья

«Кохання — це душа, що народилася вдруге.»

— Платон

«Усе, що я розумію в житті, я розумію лише тому, що кохаю.»

— Пауло Коельйо

«Коли я поруч з тобою, весь світ перестає існувати — залишаємось тільки ми.»

— Франсуа де Ларошфуко

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«Найбільше щастя в житті — бути впевненим, що тебе кохають.»

— Віктор Гюґо

«Кохання — це коли чиєсь щастя важливіше за твоє власне.»

— Ганс Крістіан Андерсен

«Кохання — це не знайти ідеальну людину. Це побачити ідеальність в недосконалому.»

— Сем Кін

Цитати про кохання / © ТСН

«Любов — це не те, що ви відчуваєте. Це те, що ви робите.»

— Девід Вілліс

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«Любити когось — це бачити всі його недоліки й приймати їх.»

— Франсуаза Саган

«Кохання — це наймогутніший еліксир на світі.»

— Ошо

«Кохання — це свобода разом, а не в’язниця емоцій.»

— Пауло Коельйо

«Справжнє кохання не завжди щасливе, але завжди вічне.»

— Коко Шанель

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«Ми кохаємо тих, хто може зламати нас — і все одно довіряємо їм.»

— Мерилін Монро

«Найсумніше в коханні — знати, що воно минуло.»

— Оскар Вайльд

«Навіть біль від кохання — це все ще частина кохання.»

— Курт Воннеґут

«Кохання — це найсолодший біль.»

— Рабіндранат Тагор

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«Кохання — це довіра, повага, і бажання дбати про когось щодня.»

— Барбара де Анджеліс

«Кохання — це найкращий вчитель: воно вчить бути кращими.»

— Йоганн Вольфґанґ фон Ґете

«Кохання — це міст між двома душами.»

— Халіль Джебран

«Кохання — це духовна сила, що живить усе живе.»

— Нікола Тесла

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«Кохати — це вміти мовчати разом.»

— Ернест Гемінґвей

«Кохання — це не емоція, а рішення.»

— Стівен Кові

«Кохання — не те, що ви знайдете. Воно знайде вас.»

— Маргарет Етвуд

«Справжнє кохання — це коли тебе приймають повністю.»

— Елізабет Ґілберт

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«Кохання — це коли ти вдома, навіть не виходячи з дому.»

— Майя Анджелоу

«Немає нічого більш цінного, ніж серце, яке тебе обрало.»

— Наполеон Гілл

«Кохання — це коли поруч із людиною хочеться бути кращою версією себе.»

— Мішель Обама

«У коханні важливо не знаходити, а створювати.»

— Брене Браун

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«Любити — означає дозволити іншому бути собою.»

— Джим Моррісон

«Кохання — це дія. Це вибір. Це шлях.»

— Джеймс Болдвін

«Кохання — це єдина магія, яку не зруйнувати.»

— Робін Шарма