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Найкрасивіші цитати про кохання: беруть за душу і змушують серце прискоритися — на всі випадки життя
Слова мають особливу силу, адже вони можуть втішити, заспокоїти, подарувати позитивні емоції. У всіх є улюблені цитати, які допомогли знайти вихід з заплутаної ситуації. Ми пропонуємо 50 висловів про кохання, які беруть за душу після першого ж прочитання.
«Кохання — це єдина реальність, усе інше — ілюзія.»
— Румі
«Справжнє кохання починається там, де нічого не чекають взамін.»
— Антуан де Сент-Екзюпері
«Кохати — означає дивитися не одне на одного, а разом в одному напрямку.»
— Антуан де Сент-Екзюпері
«Серце має свої причини, яких розум не знає.»
— Блез Паскаль
«Кохання — це стан душі, в якому навіть мовчання стає промовистим.»
— Віктор Гюґо
«Я тебе кохаю не за те, хто ти, а за те, ким я стаю поруч із тобою.»
— Ґабрієль Ґарсія Маркес
«Ти — мій сьогодні, моє завтра, моє завжди.»
— Вінстон Черчилль
«Є тільки одне щастя в житті — кохати й бути коханим.»
— Жорж Санд
«Кохання — це коли чужі щастя стають твоїми.»
— Генріх Гейне
«Кохання — це поезія почуттів, музика душі.»
— Лорд Байрон
«Кохання — це не щось, що ти знаходиш. Кохання — це щось, що знаходить тебе.»
— Лоретта Янг
«Кохання — це відповідь, і ви точно знаєте це, якщо хоч раз по-справжньому кохали.»
— Джон Леннон
«Справжнє кохання — це коли навіть мовчання між вами має сенс.»
— Еріх Марія Ремарк
«Ми кохаємо не тих, хто ідеальний, а тих, без кого неможливо уявити життя.»
— Гарпер Лі
«Кохання — єдина сила, здатна перетворити ворога на друга.»
— Мартін Лютер Кінг
«Кохання — це чарівна гра двох сердець, які б’ються в унісон.»
— П’єр Бомарше
«У коханні — як у війні: легко почати, важко закінчити, і неможливо забути.»
— Г. Лонґфелло
«Кохання — це відповідальність, яка приносить радість.»
— Вільям Шекспір
«Не обирають, кого кохати. Кохання — як грім: блискавкою в серце.»
— Карлос Кастанеда
«Кохання — це життя. А якщо ви не кохали — ви ще не жили.»
— Лео Бускалья
«Кохання — це душа, що народилася вдруге.»
— Платон
«Усе, що я розумію в житті, я розумію лише тому, що кохаю.»
— Пауло Коельйо
«Коли я поруч з тобою, весь світ перестає існувати — залишаємось тільки ми.»
— Франсуа де Ларошфуко
«Найбільше щастя в житті — бути впевненим, що тебе кохають.»
— Віктор Гюґо
«Кохання — це коли чиєсь щастя важливіше за твоє власне.»
— Ганс Крістіан Андерсен
«Кохання — це не знайти ідеальну людину. Це побачити ідеальність в недосконалому.»
— Сем Кін
«Любов — це не те, що ви відчуваєте. Це те, що ви робите.»
— Девід Вілліс
«Любити когось — це бачити всі його недоліки й приймати їх.»
— Франсуаза Саган
«Кохання — це наймогутніший еліксир на світі.»
— Ошо
«Кохання — це свобода разом, а не в’язниця емоцій.»
— Пауло Коельйо
«Справжнє кохання не завжди щасливе, але завжди вічне.»
— Коко Шанель
«Ми кохаємо тих, хто може зламати нас — і все одно довіряємо їм.»
— Мерилін Монро
«Найсумніше в коханні — знати, що воно минуло.»
— Оскар Вайльд
«Навіть біль від кохання — це все ще частина кохання.»
— Курт Воннеґут
«Кохання — це найсолодший біль.»
— Рабіндранат Тагор
«Кохання — це довіра, повага, і бажання дбати про когось щодня.»
— Барбара де Анджеліс
«Кохання — це найкращий вчитель: воно вчить бути кращими.»
— Йоганн Вольфґанґ фон Ґете
«Кохання — це міст між двома душами.»
— Халіль Джебран
«Кохання — це духовна сила, що живить усе живе.»
— Нікола Тесла
«Кохати — це вміти мовчати разом.»
— Ернест Гемінґвей
«Кохання — це не емоція, а рішення.»
— Стівен Кові
«Кохання — не те, що ви знайдете. Воно знайде вас.»
— Маргарет Етвуд
«Справжнє кохання — це коли тебе приймають повністю.»
— Елізабет Ґілберт
«Кохання — це коли ти вдома, навіть не виходячи з дому.»
— Майя Анджелоу
«Немає нічого більш цінного, ніж серце, яке тебе обрало.»
— Наполеон Гілл
«Кохання — це коли поруч із людиною хочеться бути кращою версією себе.»
— Мішель Обама
«У коханні важливо не знаходити, а створювати.»
— Брене Браун
«Любити — означає дозволити іншому бути собою.»
— Джим Моррісон
«Кохання — це дія. Це вибір. Це шлях.»
— Джеймс Болдвін
«Кохання — це єдина магія, яку не зруйнувати.»
— Робін Шарма