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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
3 хв

Найкрасивіші цитати про кохання: беруть за душу і змушують серце прискоритися — на всі випадки життя

Слова мають особливу силу, адже вони можуть втішити, заспокоїти, подарувати позитивні емоції. У всіх є улюблені цитати, які допомогли знайти вихід з заплутаної ситуації. Ми пропонуємо 50 висловів про кохання, які беруть за душу після першого ж прочитання.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Найкрасивіші цитати про кохання

Найкрасивіші цитати про кохання / © unsplash.com

«Кохання — це єдина реальність, усе інше — ілюзія.»
Румі

«Справжнє кохання починається там, де нічого не чекають взамін.»
Антуан де Сент-Екзюпері

«Кохати — означає дивитися не одне на одного, а разом в одному напрямку.»
Антуан де Сент-Екзюпері

«Серце має свої причини, яких розум не знає.»
Блез Паскаль

«Кохання — це стан душі, в якому навіть мовчання стає промовистим.»
Віктор Гюґо

«Я тебе кохаю не за те, хто ти, а за те, ким я стаю поруч із тобою.»
Ґабрієль Ґарсія Маркес

«Ти — мій сьогодні, моє завтра, моє завжди.»
Вінстон Черчилль

«Є тільки одне щастя в житті — кохати й бути коханим.»
Жорж Санд

«Кохання — це коли чужі щастя стають твоїми.»
Генріх Гейне

Цитати про кохання / © ТСН

Цитати про кохання / © ТСН

«Кохання — це поезія почуттів, музика душі.»
Лорд Байрон

«Кохання — це не щось, що ти знаходиш. Кохання — це щось, що знаходить тебе.»
Лоретта Янг

«Кохання — це відповідь, і ви точно знаєте це, якщо хоч раз по-справжньому кохали.»
Джон Леннон

«Справжнє кохання — це коли навіть мовчання між вами має сенс.»
Еріх Марія Ремарк

«Ми кохаємо не тих, хто ідеальний, а тих, без кого неможливо уявити життя.»
Гарпер Лі

«Кохання — єдина сила, здатна перетворити ворога на друга.»
Мартін Лютер Кінг

«Кохання — це чарівна гра двох сердець, які б’ються в унісон.»
П’єр Бомарше

«У коханні — як у війні: легко почати, важко закінчити, і неможливо забути.»
Г. Лонґфелло

«Кохання — це відповідальність, яка приносить радість.»
Вільям Шекспір

Цитати про кохання / © ТСН

Цитати про кохання / © ТСН

«Не обирають, кого кохати. Кохання — як грім: блискавкою в серце.»
Карлос Кастанеда

«Кохання — це життя. А якщо ви не кохали — ви ще не жили.»
Лео Бускалья

«Кохання — це душа, що народилася вдруге.»
Платон

«Усе, що я розумію в житті, я розумію лише тому, що кохаю.»
Пауло Коельйо

«Коли я поруч з тобою, весь світ перестає існувати — залишаємось тільки ми.»
Франсуа де Ларошфуко

«Найбільше щастя в житті — бути впевненим, що тебе кохають.»
Віктор Гюґо

«Кохання — це коли чиєсь щастя важливіше за твоє власне.»
Ганс Крістіан Андерсен

«Кохання — це не знайти ідеальну людину. Це побачити ідеальність в недосконалому.»
Сем Кін

Цитати про кохання / © ТСН

Цитати про кохання / © ТСН

«Любов — це не те, що ви відчуваєте. Це те, що ви робите.»
Девід Вілліс

«Любити когось — це бачити всі його недоліки й приймати їх.»
Франсуаза Саган

«Кохання — це наймогутніший еліксир на світі.»
Ошо

«Кохання — це свобода разом, а не в’язниця емоцій.»
Пауло Коельйо

«Справжнє кохання не завжди щасливе, але завжди вічне.»
Коко Шанель

«Ми кохаємо тих, хто може зламати нас — і все одно довіряємо їм.»
Мерилін Монро

«Найсумніше в коханні — знати, що воно минуло.»
Оскар Вайльд

«Навіть біль від кохання — це все ще частина кохання.»
Курт Воннеґут

«Кохання — це найсолодший біль.»
Рабіндранат Тагор

«Кохання — це довіра, повага, і бажання дбати про когось щодня.»
Барбара де Анджеліс

«Кохання — це найкращий вчитель: воно вчить бути кращими.»
Йоганн Вольфґанґ фон Ґете

«Кохання — це міст між двома душами.»
Халіль Джебран

«Кохання — це духовна сила, що живить усе живе.»
Нікола Тесла

«Кохати — це вміти мовчати разом.»
Ернест Гемінґвей

«Кохання — це не емоція, а рішення.»
Стівен Кові

«Кохання — не те, що ви знайдете. Воно знайде вас.»
Маргарет Етвуд

«Справжнє кохання — це коли тебе приймають повністю.»
Елізабет Ґілберт

«Кохання — це коли ти вдома, навіть не виходячи з дому.»
Майя Анджелоу

«Немає нічого більш цінного, ніж серце, яке тебе обрало.»
Наполеон Гілл

«Кохання — це коли поруч із людиною хочеться бути кращою версією себе.»
Мішель Обама

«У коханні важливо не знаходити, а створювати.»
Брене Браун

«Любити — означає дозволити іншому бути собою.»
Джим Моррісон

«Кохання — це дія. Це вибір. Це шлях.»
Джеймс Болдвін

«Кохання — це єдина магія, яку не зруйнувати.»
Робін Шарма

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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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