Найкрутіша стрижка цієї осені: трендові варіанти

Стижка "рваний боб" / © Instagram

Реклама

Боб — це зачіска, яка завжди залишатиметься у моді. Цієї осені трендом став рваний боб. Нairy-експерти кажуть, що вона ідеально вписується у прохолодну погоду і є ідеальною для перехідного сезону. Вона дуже граціозно відростає, забезпечуючи постійну текстуру та рухливість навіть через місяці після стрижки.

Що таке рваний боб та кому він пасує, читайте в матеріалі Glamour.

“Замість гострих, прямолінійних країв рваний боб втілює живий, легкий рух. Він має переважно однотонну стрижку, але з м’яко пошарпаними кінчиками, які підкреслюють текстуру порваного або розірваного паперу”, — розповіла стилістка знаменитостей Мелісса Тімперлі.

Реклама

Цей вид боба характеризується м’яко зазубреними кінчиками або «рваною» текстурою, а не різкими тупими лініями. Він на 5–7 см довший за класичний боб однієї довжини.

Які типи волосся найкраще підходять

Краса рваного боба полягає в його дивовижній універсальності. Стилістка каже, що тонке волосся значно виграє від додаткової текстури та видимого об’єму, які створюють короткі кінчики.

Власниці густого волосся можуть за допомогою рваного боба зменшити його об’єм. Саме завдяки повітряним шарам, характерним для цієї стрижки, зачіска не матиме вигляд занадто важкої.

Дівчатам з кучерявим волоссям також пасуватиме рваний боб, бо він може підкреслити текстуровану, злегка недоглянуту зачіску. Втім, шари здаватимуться на кучерявому волоссі коротшими.

Реклама

Мелісса Тімперлі радить записуватися на регулярну стрижку кожні шість тижнів. Незважаючи на скуйовджений вигляд, підтримка форми, особливо нерівних кінчиків, потребуватиме догляду.

ФОТО

“Рваний боб” / © Instagram

“Рваний боб” / © Instagram

“Рваний боб” / © Instagram

Нагадаємо, ми робили підбірку омолоджувальних стрижок для жінок за 60. Ці зачіски додають локонам об’єму та візуальної густоти, маскують зморшки на обличчі й увиразнюють природну красу.