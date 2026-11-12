Найкрутіші стрижки цієї осені: названо трендові варіанти

Стрижка міксі. / © ТСН

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Зі зміною сезону настає час придивитися до нових тенденцій у зачісках. Якщо навесні і влітку цього року в моді переважали природність і мінімалізм, то в сезоні осінь-зима стилісти та дизайнери пропонують сміливіші рішення.

Експерти Vogue México назвали стрижки, які потрапили до списку найпомітніших трендів року.

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2026-го волосся стає не просто частиною образу, а повноцінним способом самовираження. На зміну стриманим формам приходять цікаві силуети, незвичайні деталі та зачіски, які допомагають підкреслити індивідуальність.

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Довге волосся

Цієї осені короткий боб поступається місцем розкішному довгому волоссю. Стрижка XXL стала одним із головних трендів сезону. Така довжина пасує багатьом і дозволяє експериментувати з різними зачісками, але потребує регулярного догляду.

Стрижка міксі

Міксі — це поєднання двох популярних стрижок: короткого піксі та багатошарового малета. Вона має короткі текстуровані пасма спереду й довші ззаду — це варіант із легкою ноткою ретро. Стрижка підійде тим, хто хоче сміливого, елегантного й трохи зухвалого образу.

Текстурований чубчик

Замість рівного короткого чубчика стилісти пропонують розслаблений, трохи недбалий варіант із нерівними пасмами. Такий чубчик додає образу легкості й богемного настрою. Тренд нагадує зачіски 1970-х років, які свого часу носили Джейн Біркін і Фарра Фосетт.

Косий чубчик

Мода на зачіски 2000-х повертається — цього разу в більш елегантному виконанні. Косий чубчик, або side-swept bangs, спадає на один бік обличчя та зазвичай частково прикриває його. Раніше його популяризували Дженніфер Еністон, Джессіка Альба та Періс Гілтон.

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Стрижка міді з довгими шарами

Довге волосся цієї осені пропонують доповнювати довгими шарами, які додають зачісці об’єму, руху та виразності. Головна перевага стрижки — вона дозволяє освіжити образ, не жертвуючи довжиною волосся, і не потребує частих походів до перукаря.

Французький чубчик

Французький чубчик залишається одним із найжіночніших варіантів для тих, хто хоче змінити зачіску без кардинальних експериментів. Він має природну текстуру, м’яко обрамляє обличчя і плавно переходить у волосся завдяки шарам. Такий чубчик гармонійно поєднується як із розпущеним волоссям, так і зібраними зачісками.

Стрижка біксі

Біксі — це поєднання піксі та боба, яке повертається в моду після популярності коротких хлоп’ячих стрижок. Вона поєднує легкість короткої зачіски з м’якшими формами боба. Це вдалий вибір для тих, хто прагне помітних змін і водночас хоче зберегти жіночний силует зачіски.

Стрижка шеггі

Шеггі знову набирає популярності, але тепер повертається у більш виразній, багатошаровій версії. Її характерні риси — недбалий чубчик, рвані шари та текстуровані пасма, які створюють ефект легкої розтріпаності. Ця стрижка нагадує про культові зачіски 1970-х років, які свого часу носили Джейн Фонда та Лінда Маккартні.

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Нагадаємо, ми писали про те, яка зачіска з новою силою повертається цієї осені.

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