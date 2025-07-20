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Найменш гостинні країни світу: рейтинг, який здивує навіть досвідчених мандрівників
Подорож — це завжди виклик, особливо якщо вас зустрічають непривітно. Ми зібрали список країн, де туристів не раді бачити.
Світові мандрівники оцінили рівень привітності в різних країнах: до списку потрапили навіть розвинені держави, які зазвичай асоціюються з комфортом.
Про це пише bigglobaltravel.
Катар, Китай та Саудівська Аравія стали лідерами нового рейтингу найменш гостинних країн світу у 2025 році. Аналітики зібрали понад 100 тисяч відгуків туристів із різних онлайн-платформ, зокрема TripAdvisor, Reddit і Google Maps, щоб визначити, де іноземці найчастіше відчували себе небажаними гостями.
Причини такого результату — різні: суворі правила поведінки, обмеження свободи слова, жорсткі візові вимоги, а також неприязне ставлення до приїжджих.
«Деякі країни мають розвинену інфраструктуру, але емоційно закриті для туристів. Це часто культурна відмінність, а не ворожість», — зазначають аналітики.
До десятки також потрапили Росія, Іран, Німеччина, Польща, Швейцарія, Франція та навіть Фінляндія. Високий рівень формалізму, замкнутість, мовний бар’єр та холодне ставлення місцевих мешканців — ключові скарги туристів.
Найбільше здивування викликала поява в рейтингу Канади — країни, яку багато хто вважає зразком толерантності. Але, за словами мандрівників, попри ввічливість, там рідко можна відчути щиру зацікавленість чи гостинність.
У підсумку автори дослідження наголосили: «гостинність» — це не лише про сервіси та посмішки, а й про атмосферу довіри, відкритості та готовність допомогти навіть без слів.
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