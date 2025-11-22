Найменша у світі мавпа може поміститися в долоню: який вигляд вона має (фото)

Найменший примат світу мешкає у Південній Америці / © Фото з відкритих джерел

У глибинах тропічних лісів, що розкинулися п’ятьма країнами Південної Америки, ховається унікальний рекордсмен. Карликова ігрунка, або пальцеподібна мавпа, є не просто дивом природи, а й найменшим приматом у світі.

Її зріст рідко сягає 16 сантиметрів, а вага не перевищує 140 грамів, пише Т4.

Цей мініатюрний вид приматів поділяється на дві окремі популяції: північну карликову ігрунку (Cebuella pygmaea) і східну карликову ігрунку (Cebuella niveiventris). Вони демонструють чітку екологічну перевагу, оселяючись переважно в лісових масивах поблизу річкових берегів. Така локалізація забезпечує їм багатий підлісок — густе природне укриття та постійне джерело живлення.

Карликова ігрунка / © Getty Images

Їхнє хутро має характерне оранжево-коричневе забарвлення зі смугастим візерунком, відомим як агуті. Хвости цих мавп значно довші за тіло та слугують важливим інструментом для утримання рівноваги під час спритних пересувань по гілках джунглів.

Раціон мавп цього роду є доволі спеціалізованим: вони пристосовані до харчування камеді та деревним соком, для доступу до яких вони вигризають отвори в деревах. Також вони їдять дрібних комах та фрукти.

Невеликий розмір робить цих мавп легкою здобиччю для хижаків, таких як: орли, яструби чи змії. Аби захистити себе, ігрунки живуть сімейними групами (можуть налічувати до дев’яти мавп). Перебування у великій спільноті дозволяє ігрункам ефективніше моніторити навколишнє середовище, оперативно помічаючи хижаків і реагуючи на них.

Відтворення у пальцеподібних мавп також має свої особливості. Період вагітності триває близько 4,5 місяців, і самка часто народжує близнюків, що є рідкістю для приматів. Піклування про нових членів сім’ї — це спільна справа: батько та старші брати і сестри активно долучаються до виховання малечі, носячи їх на своїх спинах.

Проте, майбутнє цих тварин знаходиться під загрозою. За даними Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), обидва підвиди карликових ігрунок наразі класифікуються як вразливі, що свідчить про високий ризик їхнього зникнення в дикій природі.

Аби захистити себе від хижаків, ігрунки живуть сімейними групами / © Getty Images

Особливе занепокоєння викликає північна карликова ігрунка, чия популяція, за оцінками, скоротилася на третину (30%) протягом останніх трьох поколінь.

«Основними загрозами є погіршення якості середовища існування через нещадну вирубку лісів для видобутку корисних копалин, нафти та плантацій пальмової олії. Крім того, ці унікальні мавпи стають жертвами браконьєрства, потрапляючи до незаконної торгівлі домашніми тваринами, що ще більше ставить під ризик їхнє виживання. Збереження цих мініатюрних чудес природи є важливим завданням для екологів та всього людства», — зазначає видання.

