Наймістичніший день року: коли буде Геловін-2023, історія і традиції

Геловін — одне з найбільш таємничих, містичних та давніх свят в історії. Святкування зародилося ще за часів кельтів, отримало широку популярність в США та наприкінці 1990-х років потрапило до України.

Щорічно Геловін святкують в ніч проти 1 листопада. 2023 року це буде ніч проти середи. Вперше це слово згадується в XVI столітті як шотландське скорочення від англійської фрази "All Hallows Even", тобто "Вечір Всіх Святих". Геловін сягає своїм корінням дохристиянського періоду, а саме часів, коли на території сучасних Шотландії та Ірландії проживали стародавні кельти. Тут варто згадати про одне з найважливіших кельтських свят — Самайн.

Початок "темного року": Самайн

Самайн / Фото: commons.wikimedia.org

Кельти ділили рік на дві половини: темну (зиму) та світлу (літо). Вважалося, що темна починається наприкінці жовтня, адже саме в цей період закінчували збирати урожай. Святкування проводили сім днів, але головні події припадали на ніч проти 1 листопада.

Самайн був широко поширений між народів Британських островів. Історики стверджують, що цей день мав не лише сезонне чи сільськогосподарське значення, але й було міцно пов'язане з надприродним та смертю. На Самайн стрибали через багаття або проходили між двома високими вогнищами, що символізувало очищення. Друїди в ці дні пророкували майбутнє по кістках тварин і птахів.

Ситуація кардинально змінилася з приходом християнства. Через поєднання католицьких обрядів та гельських традицій у VIII столітті язичницький Самайн поступово переріс у релігійне Свято Всіх Святих. Тоді ж почали формуватися зачатки сучасного Геловіна.

Геловін та християнство

Геловін 2023 року / Фото: Unsplash

Важливу роль у тому, що Самайн не зник безслідно, зіграв папа Римський Григорій I. 601 року він дав місіонерам наказ не викорінювати язичницькі свята повністю, а перетворювати їх у християнські. Папа вважав, що це допоможе в процесі християнізації Північної Європи. До кінця VIII століття Самайн практично повністю злився з Днем Всіх Святих, який католики святкують 1 листопада.

З погляду релігії спілкування з душами покійників цього дня не вважалася табуйованою спочатку. Лише через два століття (на рубежі X-XI століть) у працях деяких християн починають з'являтися зміни у сприйнятті Самайну, якого зміщують у бік темного язичницького свята.

Проте, через політику папи Григорія I утворився Геловін, який поєднав у собі традиції Самайну і Дня Всіх Святих. Цікаво, що в Шотландії і Ірландії Геловін все ще часто називають "Oidhche Samhna", особливо носії гельських мов.

"Цукерки або життя" — звідки взялася відома фраза

Цукерки або життя / Фото: Unsplash

Особливо популярною традиція перевдягатися в різні костюми і випрошувати солодощі (trick-or-treat) залишається в США. Але вона сформувалася ще в Середні віки. В Англії та Ірландії в День Всіх Святих бідняки ходили від будинка до будинка, випрошуючи "духовні тістечка", а за це обіцяли помолитися за душі покійних родичів.

Історики стверджують, що сама фраза trick-or-treat вперше почала використовуватися в США у 30-х роках минулого століття. Однак саме явище асоціювалося з Геловіном намагато раніше. Переодягатися у відьом на іншу нечисту силу було популярним ще в XVI столітті. Цікаво, що цим займалися не лише діти, але й дорослі. А ось носити із собою ліхтар Джека (гарбуз з отворами і свічкою всередині) почали в Шотландії 1895 року. Діти в масках ходили по вулицях міста і отримували за це цукерки.

Втім відлуння цієї традиції також ведуть до Самайну. Тоді кельти вбиралися в кістки тварин, щоб відлякати нечисть. Вважалося, що в ніч проти 1 листопада злі сили збираються і ходять по землі.

Що таке ліхтар Джека

Ліхтар Джека / Фото: Pexels

Одним із основних символів Геловіна в Європі та США є гарбуз, який називають "ліхтар Джека". Навіть ті, хто не святкує День Всіх Святих, з легкістю впізнають цей атрибут. На гарбузах зазвичай вирізають гримаси, а всередині залишають запалену свічку. В давнину вважалося, що такий "ліхтар" допомагає захистити будинок від темних сил.

Про цей символ свята розповідає дуже цікава легенда, яку вперше надрукували в дублінському журналі 1835 року. Якось жив на світі коваль-пройдисвіт на ім'я Джек, який не любив працювати, але часто ходив у корчму, щоб там пропустити пару склянок із самим чортом. Якось зустрів Джек сатану і запропонував йому випити разом, а в кінці, щоб не платити за випивку, змусив сатану обернутися монеткою. Коли той послухав, хитрий ірландець відразу поклав монету до кишені, де лежав срібний хрест.

Щоб вибратися, сатані довелося йти на поступки. Він пообіцяв Джеку, що не буде претендувати на його душу після смерті. Коли Джек помер, його душа виявилася не потрібною ні чорту, ні Богу. З тих пір він ходить по землі, висвітлюючи собі шлях пекельним полум'ям, яке йому дав сатана. А щоб вогник не згаснув від вітру, Джек помістив його у порожній гарбуз.

Ворожіння на Геловін

Ворожіння на Геловін / Фото: Pexels

В Шотландії на Геловін було дуже популярним ворожіння на нареченого за допомогою шкірки від яблука. Дівчата зрізали шкірку з яблук, намагаючись, щоб вона була дуже довгою, а потім кидали її через плече. Шкірка, яка впала, набирала вигляду першої літери імені майбутнього чоловіка.

Інше ворожіння полягало в тому, що дівчина в темному будинку із запаленою свічкою в руках повинна була піднятися сходами спиною вперед. Після цього потрібно було провести свічкою перед дзеркалом. На його поверхні повинен був з'явитися наречений. Але потрібно було бути обережною, тому що можна було побачити і свою смерть.