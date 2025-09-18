Наймодніша стрижка останніх років, яка пасує жінкам із будь-яким волоссям і формою обличчя

Яка наймодніша стрижка в усьому світі / © Freepik

Звичайно, це багатошаровий боб — універсальна зачіска, що однаково пасує як молодим дівчатам, так і жінкам зрілого віку. Вона має десятки варіацій, підходить для будь-якого типу волосся та додає образу елегантності й сучасності.

Чому багатошаровий боб підкорює світ уже багато років поспіль

Незалежно від того, чи вам 20, 40 або 60, багатошаровий боб гармонійно підкреслюватиме риси обличчя та візуально омолоджуватиме, якщо в цьому є потреба. Завдяки своїй текстурі він додає об’єму навіть тонкому волоссю, робить його більш живим і динамічним. Ця стрижка допомагає підкреслити найкращі риси зовнішності, надає впевненості в собі та дозволяє мати стильний вигляд у будь-якому віці.

Який вигляд має багатошаровий боб

На відміну від класичного бобу з рівною лінією зрізу, багатошаровий складається з кількох рівнів. Це створює додаткову текстуру та об’єм, а також відкриває простір для експериментів зі стрижкою та укладанням. За бажання зачіску можна доповнити рваним чубчиком чи легкими хвилями.

Які переваги багатошарового боба

Підходить жінкам із різним типом волосся.

Має омолоджувальний ефект.

Легкий у догляді та укладанні.

Довго зберігає форму та об’єм, тому не треба буде часто ходити до перукаря.

Робить образ сучасним та елегантним без зайвих зусиль.

Сучасний тренд — Bubble bob

На окрему увагу заслуговує Bubble bob — модна інтерпретація класичного боба. Завдяки багатошаровій техніці волосся укладається так, що окремі пасма набувають округлої форми, схожої на «бульбашки». Така стрижка має особливо ефектний вигляд на тонкому волоссі, миттєво надаючи йому густини, об’єму та рухливості. Bubble bob додає зачісці легкості, грайливості та неповторного сучасного шарму.