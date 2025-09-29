Наймодніше ім’я для дівчат 2025 року в Україні: рейтинг популярності

Яке жіноче ім’я стало найпопулярнішим в Україні 2025 року / © unsplash.com

Про це розповіли в "Українській правді".

Але, окрім нього, українці активно обирали й інші популярні імена для новонароджених. Серед дівчаток найчастіше зустрічалися Соломія, Мілана та Поліна, а серед хлопчиків — Матвій, Олександр та Тимофій.

Цікаво, що сучасні батьки не обмежувалися класичними іменами — дедалі більше популярності набували незвичні та оригінальні варіанти: Валькірія, Джесіка, Ліліола, Лоліта, Мадонна, Рута, Велес, Єлісєй, Жадан, Іаір, Космос, Нітай, Ратибор, Святогор та інші.

Додаткову цікаву перспективу щодо цього ім’я надала міжнародна наукова спільнота. Вчені Бірмінгемського університету визначили Софію найкрасивішим жіночим ім’ям у світі. Дослідження показало, що воно звучить наймилозвучніше, викликає позитивні емоції та легко сприймається слухачем.

Керівник дослідження доктор Вінтер підкреслює, що краса імені — не лише у його звучанні. Софія має м’яку та легку вимову, а її сенс додає глибини: з грецької це ім’я перекладається як "мудрість".