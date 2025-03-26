Наймодніше рішення весни 2025 року: що таке чубчик "поштова скринька" і кому він підходить

Чубчик, відомий як "поштова скринька" або letterbox bangs, став актуальним трендом в зачісках. Цей стиль додає образу витонченості та елегантності, підкреслюючи індивідуальність.

Цей чубчик ідеально пасує до прямого й густого волосся. Його характерна форма вимагає точного поділу волосся посередині чола, створюючи ефект "даху". Проте, якщо ваше обличчя кругле, можливо, варто обрати інший стиль.

Чому чубчик називається "поштова скринька"

Уявіть собі традиційну американську поштову скриньку, що висить на дверях. Тепер перенесіть цю форму на лінію чола — ось звідки походить назва цього чубчика.

Як правильно вкладати чубчик "поштова скринька"

Для укладання чубчика вам знадобляться:

сухий шампунь — для об'єму біля коренів;

гребінець з дрібними зубцями — щоб створити чіткі контури.

Злегка нанесіть текстуруючий спрей на волосся, щоб утримати форму, і акуратно поділіть чубчик посередині. Не забудьте використати фінішний лак для волосся, щоб зберегти його бездоганний вигляд протягом дня.

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