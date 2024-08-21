Наймодніші чоботи осіннього сезону 2024: хоч одна така пара має бути у вашому гардеробі

Вже кінець літа, тому час подбати про осіннє взуття. Цього сезону у трендах залишається класика, тому стилісти рекомендують витягати свої коробки зі взуттям, адже там обов’язково буде хоч одна пара трендових чобіт чи ботильйонів. Розповідаємо, яке взуття буде на піку популярності цієї осені, з чим його найкраще носити.

Ковбойські чоботи

Які чоботи у трендах осіннього сезону 2024 / Фото: pixabay.com

Їх ще називають чоботами-козаками. Вони повернулися на модний олімп минулого року і не збираються сходити ще дуже довго. Таке взуття легко комбінується з одягом, його можна носити під усе. Щоб створити елегантний образ, чоботи-козаки можна вдягати під спідниці та сукні, із верхнього одягу краще вибирати довге пальто.

Стильні ботфорти

Які чоботи у трендах осіннього сезону 2024 / Фото: Freepik

Це взуття перейшло до розряду класичного, тому воно є у гардеробі кожної модниці. Одним із топових варіантів стали чоботи-панчохи, вони можуть бути із замші, лакових матеріалів чи еко-шкіри. Таке взуття увиразнить будь-який аутфіт і зробить його по-справжньому досконалим. Стилісти рекомендують носити ботфорти з короткими сукнями, у такому одязі ви матимете розкішний вигляд.

Масивні ботильйони

Які чоботи у трендах осіннього сезону 2024 / Фото: Freepik

Таке взуття дуже зручне та комфортне, воно підходить практично під усе. Ботильйони впевнено тримаються на піку модного олімпу вже років три і не збираються сходити звідти. Найкраще поєднувати таке взуття зі спідницями та джинсами, створюючи повсякденні образи. З верхнього одягу під ботильйони підійдуть широкі жакети, куртки-бомбери та тренчі.

Високі чоботи для верхової їзди

Які чоботи у трендах осіннього сезону 2024 / Фото: pixabay.com

Ще одна класична модель взуття, яка полюбилася усім модницям світу. Такі чоботи найкраще підійдуть для жінок високого зросту, вони підкреслюватимуть стрункість ніг і видовжуватимуть фігуру. Для жінок нижчого зросту краще вибирати високі чоботи на підборах, які б видовжували загальний образ. Чоботи для верхової їзди підходять буквально під усе, їх можна взувати на роботу чи ділову зустріч, на побачення чи святковий захід. У такому елегантному взутті кожна жінка почуватиметься прекрасною та досконалою.

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