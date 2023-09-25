Наймодніші кардигани осені 2023: як створити елегантний образ для пишних форм

Осінь потребує теплого затишного одягу, тому тут ніяк не обійтися без кардигана. Які кардигани увійшли в моду цієї осені, а які потрібно замінити на альтернативні? Насправді, потрібно носити те, що вам до вподоби і в чому комфортно. Наприклад, такий популярний раніше кардиган-водоспад осінню 2023 більше не актуальний. Але його можна доповнити джинсами-скінні чи легкими широкими брюками. Якщо захочеться придбати новий кардиган, то в цьому сезоні на піку модного олімпу є три найголовніші варіанти. Які кардигани варто носити у 2023 році і як вибрати затишний одяг для пишних форм – читайте далі.

Головні тенденції моди осені 2023 року: які кардигани носити

Трендовий кардиган 2023

Цьогорічна мода дуже мінлива, тому головна порада стилістів – носити те, що приносить щастя. Це буде найправильнішим рішенням. Але все ж таки законодавці моди не залишили нас без своїх рекомендацій.

Кардигани до підлоги і до коліна були фаворитами протягом кількох сезонів. Переважна більшість цих речей відкрита спереду і без ґудзиків. Ці кардигани також актуальні в 2023 році і з успіхом можуть замінити плащ чи тонке пальто.

були фаворитами протягом кількох сезонів. Переважна більшість цих речей відкрита спереду і без ґудзиків. Ці кардигани також актуальні в 2023 році і з успіхом можуть замінити плащ чи тонке пальто. Важкий кардиган з відкритою передньою частиною також актуальний кілька сезонів поспіль. Він значно коротший від попереднього, часто має накладні кишені і пояс. Це дуже гарна альтернатива блейзеру, а також може стати домашнім улюбленим одягом.

також актуальний кілька сезонів поспіль. Він значно коротший від попереднього, часто має накладні кишені і пояс. Це дуже гарна альтернатива блейзеру, а також може стати домашнім улюбленим одягом. Светри-блейзери також залишаються в моді восени 2023 року. Їх можна поєднувати із джинсами-скінні та штанами піксі. Такий образ чудово підійде для роботи вдома або для невимушеної офісної атмосфери 2023 року.

також залишаються в моді восени 2023 року. Їх можна поєднувати із джинсами-скінні та штанами піксі. Такий образ чудово підійде для роботи вдома або для невимушеної офісної атмосфери 2023 року. Кардигани з декорованими комірами є класичним варіантом, але їх потрібно носити застебнутими, як сорочку або поверх футболки чи кофтинки. Цей кардиган у 2023 році буде дещо коротший: від укороченого до рівня стегон.

є класичним варіантом, але їх потрібно носити застебнутими, як сорочку або поверх футболки чи кофтинки. Цей кардиган у 2023 році буде дещо коротший: від укороченого до рівня стегон. Укорочений кардиган з V-подібним вирізом залишається в моді: відкриті спереду, мають ґудзики та дві накладні кишені. Також є варіант цього кардигана до стегна.

Модні кардигани 2023 / Фото: pixabay.com

Які кардигани в моді 2023 року: як і з чим носити цей одяг

Трендовий кардиган 2023 / Фото: pixabay.com

Цієї осені є три найголовніші моделі кардиганів, які будуть на піку моди не один сезон.

Кардиган-бойфренд 2023 / Фото: pixabay.com

Укорочений кардиган з V-подібним вирізом. Восени 2023 року ви їх побачите усюди на будь-який смак та гаманець. Цей кардиган став ключовим у 2023 році: його можна вдягати зі штанами, спідницями та джинсами. Він розрахований на досить високий зріст, і робить акцент на верхню частину образу, при цьому підкреслює вигини сідниць. Колір можна вибирати будь-який, але найбільш популярним залишається осінній трендовий – кремовий чи беж. Цей кардиган можна носити як сорочку, поверх майки, топа чи футболки. А також підійде під сорочки чи блузи на ґудзиках. Для створення багатошарових образів укорочений кардиган можна вдягнути під піджак, якщо він не дуже об’ємний.

Восени 2023 року ви їх побачите усюди на будь-який смак та гаманець. Цей кардиган став ключовим у 2023 році: його можна вдягати зі штанами, спідницями та джинсами. Він розрахований на досить високий зріст, і робить акцент на верхню частину образу, при цьому підкреслює вигини сідниць. Колір можна вибирати будь-який, але найбільш популярним залишається осінній трендовий – кремовий чи беж. Цей кардиган можна носити як сорочку, поверх майки, топа чи футболки. А також підійде під сорочки чи блузи на ґудзиках. Для створення багатошарових образів укорочений кардиган можна вдягнути під піджак, якщо він не дуже об’ємний. Кардиган-бойфренд вже давно в моді, тому буде актуальним і восени 2023 року. Його також називають дідусевим кардиганом, оскільки він досить важкий, має V-подібний виріз, із ґудзиками на смужці. Часто має накладні кишені, довжина коливають від міді до середини колін, він також прямий без тасьми знизу.

вже давно в моді, тому буде актуальним і восени 2023 року. Його також називають дідусевим кардиганом, оскільки він досить важкий, має V-подібний виріз, із ґудзиками на смужці. Часто має накладні кишені, довжина коливають від міді до середини колін, він також прямий без тасьми знизу. Кардиган-жакет а-ля Chanel. Це основоположний тренд осені 2023 року, хоча цього року можна спостерігати безліч інших модних кардиганів. Це кардиган без коміра, довжиною до талії чи трохи нижче. Може бути розстебнутий спереду, іноді двобортний, переважно з великими ґудзиками у два ряди. Але окрім речей у стилі Chanel можна спостерігати кардигани, які імітують бомбери, мотокуртки та джинсові куртки. Такі речі досить об’ємні та фактурні, мають кишені та коміри, великі ґудзики. Ці кардигани не такі витончені, вони більш грубі, тому прекрасно можуть доповнити сукню або об’єднати верхню та нижню частину одягу.

Трендові кардигани 2023 / Фото: pixabay.com

Як вибрати кардиган для повних жінок восени 2023 році: стильні образи

Трендові кардигани для повних жінок 2023 / Фото: pixabay.com

Як вибрати. Стилісти рекомендують жінкам з пишними формами обирати кардигани-трансформери довжини міді чи до коліна, які можуть змінювати стиль та форму в залежності від настрою жінки. Дуже важливо підібрати оптимальний розмір і довжину виробу, аби створити ефект стрункої фігури. Тому дуже велику роль відіграє матеріал, завдяки якому можна візуально зменшити обсяг. Еластичність та утяжку фігури забезпечить трикотаж, шерсть, кашемір із синтетичними добавками – еластан, нейлон і поліакрил.

Стилісти рекомендують жінкам з пишними формами обирати кардигани-трансформери довжини міді чи до коліна, які можуть змінювати стиль та форму в залежності від настрою жінки. Дуже важливо підібрати оптимальний розмір і довжину виробу, аби створити ефект стрункої фігури. Тому дуже велику роль відіграє матеріал, завдяки якому можна візуально зменшити обсяг. Еластичність та утяжку фігури забезпечить трикотаж, шерсть, кашемір із синтетичними добавками – еластан, нейлон і поліакрил. Як носити. Для жінок з пишними формами стилісти радять носити моделі без блискавок та ґудзиків, які є дуже актуальними у 2023 році. Незастібнутий кардиган візуально створює ефект витонченої фігури. Ідеально підійдуть стильні в’язані кардигани з V-образним вирізом, оскільки саме вони створюють сексуальний образ. Доповнити кардиган можна взуттям на підборах, це додасть вишуканості та смаку будь-якому образу.

Модні кардигани 2023 для повних жінок / Фото: pixabay.com

Читайте також:

З чим носити кросівки восени: 5 стильних образів, які легко повторити

7 відтінків в одязі, які допоможуть мати дорогий і стильний вигляд