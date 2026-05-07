Наймодніші кольори для ванної кімнати: дизайнери назвали тренд 2026 року

Який колір ванної зараз у тренді

Сірий колір ванних кімнат, що роками залишався символом «дорогого мінімалізму», поступово втрачає популярність. 2026 року йому на зміну приходять теплі й м’які відтінки, що створюють відчуття затишку та допомагають розслабитися.

Про це розповіла експертка з дизайну кухонь і ванних кімнат, консультантка Бекі-Енн Вільямс, передає dailymail.

За її словами, сучасна ванна кімната більше не сприймається лише як функціональний простір.

«2026 року ванні кімнати — це вже не просто практичне приміщення, а особистий простір для відпочинку та відновлення. Цей тренд пов’язаний зі зростанням популярності інтер’єрів, орієнтованих на добробут і комфорт», — пояснила Вільямс.

Які кольори стають трендом

Експерти зазначають, що холодні сірі відтінки, популярні від 2010-х років, поступово витісняються більш спокійними та «живими» кольорами.

Серед головних фаворитів 2026 року:

шавлієво-зелений;

приглушений жовтий;

пильно-рожевий.

Шавлієвий відтінок вважають одним із найуніверсальніших, адже він асоціюється з природою та спокоєм. Особливо вдало він поєднується з деревом і латунними деталями.

Пильно-рожевий дизайнери називають новою нейтральною класикою. Завдяки м’яким сірим і коричневим підтонам він додає тепла та робить приміщення затишнішим, особливо якщо у ванній мало природного світла.

Натомість приглушений жовтий — від вершкових до охристих тонів — додає енергії та візуально «оживляє» простір, не перевантажуючи його.

Як оновити свою ванну кімнату

Дизайнери радять не обмежуватися лише фарбуванням стін. Нові кольори можна використовувати в плитці, меблях, текстилі та аксесуарах.

За словами Вільямс, навіть невеликі зміни здатні швидко оновити простір.

«Якщо цього року зробити лише одну зміну в інтер’єрі, я б радила додати у ванну м’які та теплі кольори — це найпростіший спосіб миттєво зробити простір більш приємним і підняти настрій», — зазначила експертка.

Серед простих способів оновлення інтер’єру:

пофарбувати одну акцентну стіну;

додати кольорову плитку;

замінити рушники та шторки;

використати кольорові тумби чи полиці;

додати декор у природних текстурах — дерево, камінь або ротанг.

Які деталі роблять ванну «дорожчою»

Експерти також радять звернути увагу на дрібні акценти, які можуть зробити інтер’єр візуально дорожчим.

Серед актуальних рішень:

золотисті або латунні змішувачі;

текстуровані тримачі для рушників;

декоративне підсвічування;

дзеркала з акцентним дизайном;

відкриті полиці з натуральним оздобленням.

Такі елементи особливо вдало поєднуються з м’якими пастельними кольорами та допомагають створити сучасний, затишний і більш «живий» інтер’єр ванної кімнати.

