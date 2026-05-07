ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв

Наймодніші кольори для ванної кімнати: дизайнери назвали тренд 2026 року

Дизайнери назвали нові трендові кольори для ванної кімнати 2026 року — шавлієвий, пильно-рожевий та приглушений жовтий.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Наймодніші кольори для ванної кімнати: дизайнери назвали тренд 2026 року

Який колір ванної зараз у тренді / © Credits

Сірий колір ванних кімнат, що роками залишався символом «дорогого мінімалізму», поступово втрачає популярність. 2026 року йому на зміну приходять теплі й м’які відтінки, що створюють відчуття затишку та допомагають розслабитися.

Про це розповіла експертка з дизайну кухонь і ванних кімнат, консультантка Бекі-Енн Вільямс, передає dailymail.

За її словами, сучасна ванна кімната більше не сприймається лише як функціональний простір.

«2026 року ванні кімнати — це вже не просто практичне приміщення, а особистий простір для відпочинку та відновлення. Цей тренд пов’язаний зі зростанням популярності інтер’єрів, орієнтованих на добробут і комфорт», — пояснила Вільямс.

Сірий тон ванних кімнат поступово втрачає популярність / © Credits

Сірий тон ванних кімнат поступово втрачає популярність / © Credits

Які кольори стають трендом

Експерти зазначають, що холодні сірі відтінки, популярні від 2010-х років, поступово витісняються більш спокійними та «живими» кольорами.

Серед головних фаворитів 2026 року:

  • шавлієво-зелений;

  • приглушений жовтий;

  • пильно-рожевий.

Шавлієвий відтінок вважають одним із найуніверсальніших, адже він асоціюється з природою та спокоєм. Особливо вдало він поєднується з деревом і латунними деталями.

Пильно-рожевий дизайнери називають новою нейтральною класикою. Завдяки м’яким сірим і коричневим підтонам він додає тепла та робить приміщення затишнішим, особливо якщо у ванній мало природного світла.

Натомість приглушений жовтий — від вершкових до охристих тонів — додає енергії та візуально «оживляє» простір, не перевантажуючи його.

Як оновити свою ванну кімнату

Дизайнери радять не обмежуватися лише фарбуванням стін. Нові кольори можна використовувати в плитці, меблях, текстилі та аксесуарах.

За словами Вільямс, навіть невеликі зміни здатні швидко оновити простір.

«Якщо цього року зробити лише одну зміну в інтер’єрі, я б радила додати у ванну м’які та теплі кольори — це найпростіший спосіб миттєво зробити простір більш приємним і підняти настрій», — зазначила експертка.

Серед простих способів оновлення інтер’єру:

  • пофарбувати одну акцентну стіну;

  • додати кольорову плитку;

  • замінити рушники та шторки;

  • використати кольорові тумби чи полиці;

  • додати декор у природних текстурах — дерево, камінь або ротанг.

Які деталі роблять ванну «дорожчою»

Експерти також радять звернути увагу на дрібні акценти, які можуть зробити інтер’єр візуально дорожчим.

Серед актуальних рішень:

  • золотисті або латунні змішувачі;

  • текстуровані тримачі для рушників;

  • декоративне підсвічування;

  • дзеркала з акцентним дизайном;

  • відкриті полиці з натуральним оздобленням.

Такі елементи особливо вдало поєднуються з м’якими пастельними кольорами та допомагають створити сучасний, затишний і більш «живий» інтер’єр ванної кімнати.

Нагадаємо, як за копійки зробити свою оселю «дорожчою» на вигляд.

Такожж раніше йшлося про настінний годинник, який впливає не лише на функціональність, а й на загальне відчуття гармонії в інтер’єрі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie