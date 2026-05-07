- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 2 хв
Наймодніші кольори для ванної кімнати: дизайнери назвали тренд 2026 року
Дизайнери назвали нові трендові кольори для ванної кімнати 2026 року — шавлієвий, пильно-рожевий та приглушений жовтий.
Сірий колір ванних кімнат, що роками залишався символом «дорогого мінімалізму», поступово втрачає популярність. 2026 року йому на зміну приходять теплі й м’які відтінки, що створюють відчуття затишку та допомагають розслабитися.
Про це розповіла експертка з дизайну кухонь і ванних кімнат, консультантка Бекі-Енн Вільямс, передає dailymail.
За її словами, сучасна ванна кімната більше не сприймається лише як функціональний простір.
«2026 року ванні кімнати — це вже не просто практичне приміщення, а особистий простір для відпочинку та відновлення. Цей тренд пов’язаний зі зростанням популярності інтер’єрів, орієнтованих на добробут і комфорт», — пояснила Вільямс.
Які кольори стають трендом
Експерти зазначають, що холодні сірі відтінки, популярні від 2010-х років, поступово витісняються більш спокійними та «живими» кольорами.
Серед головних фаворитів 2026 року:
шавлієво-зелений;
приглушений жовтий;
пильно-рожевий.
Шавлієвий відтінок вважають одним із найуніверсальніших, адже він асоціюється з природою та спокоєм. Особливо вдало він поєднується з деревом і латунними деталями.
Пильно-рожевий дизайнери називають новою нейтральною класикою. Завдяки м’яким сірим і коричневим підтонам він додає тепла та робить приміщення затишнішим, особливо якщо у ванній мало природного світла.
Натомість приглушений жовтий — від вершкових до охристих тонів — додає енергії та візуально «оживляє» простір, не перевантажуючи його.
Як оновити свою ванну кімнату
Дизайнери радять не обмежуватися лише фарбуванням стін. Нові кольори можна використовувати в плитці, меблях, текстилі та аксесуарах.
За словами Вільямс, навіть невеликі зміни здатні швидко оновити простір.
«Якщо цього року зробити лише одну зміну в інтер’єрі, я б радила додати у ванну м’які та теплі кольори — це найпростіший спосіб миттєво зробити простір більш приємним і підняти настрій», — зазначила експертка.
Серед простих способів оновлення інтер’єру:
пофарбувати одну акцентну стіну;
додати кольорову плитку;
замінити рушники та шторки;
використати кольорові тумби чи полиці;
додати декор у природних текстурах — дерево, камінь або ротанг.
Які деталі роблять ванну «дорожчою»
Експерти також радять звернути увагу на дрібні акценти, які можуть зробити інтер’єр візуально дорожчим.
Серед актуальних рішень:
золотисті або латунні змішувачі;
текстуровані тримачі для рушників;
декоративне підсвічування;
дзеркала з акцентним дизайном;
відкриті полиці з натуральним оздобленням.
Такі елементи особливо вдало поєднуються з м’якими пастельними кольорами та допомагають створити сучасний, затишний і більш «живий» інтер’єр ванної кімнати.
Нагадаємо, як за копійки зробити свою оселю «дорожчою» на вигляд.
Такожж раніше йшлося про настінний годинник, який впливає не лише на функціональність, а й на загальне відчуття гармонії в інтер’єрі.