Модний колір світлого волосся 2024 року - фото актуальних відтінків блонду

Тенденції фарбування волосся 2024 року — які відтінки блонду

Волосся є важливим акцентом персонального стилю. Кожний рік приносить з собою нові тренди та відтінки, які допомагають виразити індивідуальність та слідувати останнім модним віянням.

Світле волосся завдяки яскравості та виразності завжди буде популярним. Відтінків світлого волосся дуже багато. Якщо вам подобаються теплі відтінки світлого волосся, подумайте про золоті відтінки, медові, бурштинові, карамельні. Якщо віддаєте перевагу холодним тонам, зверніть увагу на кашеміровий, платиновий блонд, попелястий, перлинний, кремовий. Головне пам'ятати, що кольори відрізнятимуться залежно від вашого природного кольору волосся.

Медовий теплий блонд

Цей теплий, приємний відтінок подобається багатьом дівчатам та жінкам. Відтінок меду поєднуючись із золотим створює багатомірність та підкреслює риси обличчя.

Медовий блонд

Платиновий холодний блонд

Платина залишається в тренді фарбування волосся. Більш темне коріння витончено переходить у яскраві, крижані кінці блонду.

Платиновий блонд

"Пісочний" блонд

Якщо потрібно вибрати щось середнє між холодним попелястим та теплим медовим, зверніть увагу на цей відтінок блонду.

Пісочний блонд

Перлинно-світлий блонд

Цікавинка цього відтінку у тому, що сріблясті, перлинно- світлі відтінки зливаються з золотими тонами.

Перлинно-світлий блонд

Персиковий блонд

Цей відтінок належить до помаранчевого спектра, надає волоссю чарівне тепле сяйво та підійде тим, хто полюбляє відтінки ближчі до рудих.

Персиковий блонд

Кашеміровий блонд

Цей м'який, багатогранний світлий колір волосся зі злегка золотистим підтоном підійде під будь-який відтінок шкіри. Поєднання теплих та холодних тонів разом, роблять волосся блискучим та об'ємним.

Кашеміровий блонд

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