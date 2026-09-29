Наймодніший боб сезону: який вигляд має flicked bob і кому пасуватиме ця стрижка

Наймодніший боб

Реклама

Боб уже кілька сезонів залишається однією з найпопулярніших коротких стрижок, а восени 2026 року, як стверджують експерти, особливо актуальною стала його варіація — flicked bob. Її також називають kicked bob або turned out bob. Головна особливість такої зачіски — кінчики волосся, підкручені вгору та назовні, що додає образу легкого ретронастрою.

Основа стрижки — чіткий, переважно рівний зріз без вираженої каскадності. Завдяки цьому волосся має вигляд щільніший, а форма — акуратний і графічний.

Реклама

Який вигляд має flicked bob

Це боб до підборіддя або трохи нижче, хоча можливий і подовжений варіант — lob, який доходить до плечей.

Реклама

Його характерна деталь — нижній край волосся, який не загинається всередину, як у класичному каре, а навпаки відвертається назовні. Саме це створює впізнаваний силует.

Наймодніший боб

Як стрижеться модний боб

Для такого бобу важлива щільна лінія зрізу. Волосся стрижуть приблизно на одну довжину, без великої кількості шарів і сильного градуювання.

Така форма особливо вдалий вигляд має на тонкому волоссі, оскільки рівний нижній край візуально додає йому густоти.

Якщо хочеться саме flicked bob, майстру краще показати приклад і уточнити, що потрібен не рваний або сильно текстурований боб, а більш гладка форма.

Реклама

Як укладати flicked bob

Після сушіння волосся вирівнюють, а кінчики підкручують назовні за допомогою випрямляча або круглого браша.

Перед гарячим укладанням варто нанести термозахист. Для фіксації достатньо легкого лаку або текстурувального засобу, щоб волосся зберігало рухливість.

На прямому волоссі таке укладання робиться найпростіше. Якщо волосся хвилясте або кучеряве, його спочатку доведеться вирівняти.

Кому пасуватиме flicked bob

Найкраще ця стрижка працює на прямому та злегка хвилястому волоссі.

Реклама

Вона може бути хорошим варіантом для тонкого волосся завдяки щільному зрізу, а довжину легко адаптувати під особливості обличчя та бажаний образ.

Коротший варіант має вигляд більш графічний, а подовжений — м’якший і універсальніший.

Чому цей боб став модним

Flicked bob поєднує просту форму з виразною деталлю. Він не потребує складної багатошарової стрижки, але завдяки підкрученому нижньому краю має вигляд помітний й сучасний.

Цю зачіску легко змінювати: з прямими кінчиками вона має стриманий вигляд, а з відвернутими назовні — більш трендовий і динамічний.

Новини партнерів

Новини партнерів