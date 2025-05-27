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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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173
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2 хв

Наймиліший злочин року: у Таїланді кішка покусала копів і стала героїнею мемів

У Бангкоку загублена кішка стала інтернет-зіркою після того, як напала на поліцейських у відділку.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лапка кішки

Лапка кішки / © Unsplash

У Бангкоку сталася кумедна подія: до місцевої поліцейської дільниці доставили загублену кішку, яка швидко «завоювала» увагу всіх — не лише своїм виглядом, а й характером. Тварина кілька разів подряпала та вкусила офіцерів, за що символічно «отримала» звинувачення у нападі на поліцію.

Про це пише my news.

9 травня офіцер Да Парінда Пакісук поділився історією у Facebook. За його словами, громадянин приніс до дільниці американську короткошерсту кішку, загублену в центрі міста. Поліцейські спершу тепло зустріли тварину, але вона одразу продемонструвала свій «темперамент» — подряпала і вкусила кількох чергових.

/ © scmp.com

© scmp.com

«Цю кішку звинуватили у нападі на поліцейських, і її ось-ось затримають. Поділіться цим дописом, щоб її власник міг внести за неї заставу», — написав офіцер жартома.

Поліцейський забрав кішку додому, де вона провела ніч у затишку та комфорті. Власноруч Пакісук підготував їй їжу, іграшки та лоток. Фото тварини в машині одразу стало вірусним. Один з коментаторів пожартував: «Вона виглядає так, ніби ще трохи — і знову когось вкусить».

Наступного дня власник кішки з’явився у відділку. Виявилося, що її звати Нуб Танг, що в перекладі означає «рахує гроші». На честь повернення пухнасту порушницю прикрасили мереживним нашийником.

А Пакісук навіть оформив «поліцейський звіт» від імені Нуб Танг: «Я просто був голодний. Я не хотів нікого вкусити». Підписала вона його, звісно ж, лапками.

/ © scmp.com

© scmp.com

«Жодних штрафів не накладено, але сподіваємось, що кішка зробила висновки. Ми не можемо дозволити іншим котам думати, що кусати людей — це нормально», — додав офіцер із гумором.

Нагадаємо, у Британії науковці розробили унікальну анкету для оцінки характеру домашніх котів. Тест отримав назву CAT-Tri+ і дозволяє виміряти рівень психопатичних рис у тварин. Він базується на адаптації тріархічної моделі психопатії, яка включає такі риси, як сміливість, підлість і розгальмованість.

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