Наймиліший злочин року: у Таїланді кішка покусала копів і стала героїнею мемів

Лапка кішки / © Unsplash

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У Бангкоку сталася кумедна подія: до місцевої поліцейської дільниці доставили загублену кішку, яка швидко «завоювала» увагу всіх — не лише своїм виглядом, а й характером. Тварина кілька разів подряпала та вкусила офіцерів, за що символічно «отримала» звинувачення у нападі на поліцію.

Про це пише my news.

9 травня офіцер Да Парінда Пакісук поділився історією у Facebook. За його словами, громадянин приніс до дільниці американську короткошерсту кішку, загублену в центрі міста. Поліцейські спершу тепло зустріли тварину, але вона одразу продемонструвала свій «темперамент» — подряпала і вкусила кількох чергових.

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«Цю кішку звинуватили у нападі на поліцейських, і її ось-ось затримають. Поділіться цим дописом, щоб її власник міг внести за неї заставу», — написав офіцер жартома.

Поліцейський забрав кішку додому, де вона провела ніч у затишку та комфорті. Власноруч Пакісук підготував їй їжу, іграшки та лоток. Фото тварини в машині одразу стало вірусним. Один з коментаторів пожартував: «Вона виглядає так, ніби ще трохи — і знову когось вкусить».

Наступного дня власник кішки з’явився у відділку. Виявилося, що її звати Нуб Танг, що в перекладі означає «рахує гроші». На честь повернення пухнасту порушницю прикрасили мереживним нашийником.

А Пакісук навіть оформив «поліцейський звіт» від імені Нуб Танг: «Я просто був голодний. Я не хотів нікого вкусити». Підписала вона його, звісно ж, лапками.

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«Жодних штрафів не накладено, але сподіваємось, що кішка зробила висновки. Ми не можемо дозволити іншим котам думати, що кусати людей — це нормально», — додав офіцер із гумором.

Нагадаємо, у Британії науковці розробили унікальну анкету для оцінки характеру домашніх котів. Тест отримав назву CAT-Tri+ і дозволяє виміряти рівень психопатичних рис у тварин. Він базується на адаптації тріархічної моделі психопатії, яка включає такі риси, як сміливість, підлість і розгальмованість.