Найнадійніші породи собак: експерти назвали 7 відданих і слухняних компаньйонів

Пудель / © Pixabay

Вибір собаки — відповідальне рішення, адже власники зазвичай шукають не просто домашнього улюбленця, а вірного компаньйона зі стабільним характером. Дресирувальники назвали сім порід, які вважаються особливо надійними завдяки врівноваженому темпераменту, здатності до навчання та сильному зв’язку з людиною.

Про це повідомило видання Parade Pets.

За словами професійної дресирувальниці та консультантки з поведінки собак Алі Сміт, надійність собаки не означає ідеальність. Йдеться про стабільність поведінки, швидке навчання і здатність спокійно реагувати на різні життєві ситуації.

У списку порід, які найчастіше демонструють такі якості, експерти назвали:

Лабрадор-ретривер

Цю породу часто називають однією з найнадійніших. Лабрадори історично працювали поруч із мисливцями, тому їх розводили для тісної взаємодії з людиною. Вони швидко адаптуються до різних умов, легко навчаються та відомі доброзичливим характером.

Німецька вівчарка

Порода формувалася як робоча — для охорони, служби та випасання худоби. Німецькі вівчарки відомі розумом, сміливістю і високою здатністю до навчання, тому їх часто використовують у поліції, рятувальних службах та війську.

Пудель

Попри репутацію виставкової собаки пуделі мають високий інтелект і швидко засвоюють складні завдання. Експерти зазначають, що ця порода потребує постійної розумової активності, але завдяки цьому стає слухняним і відданим компаньйоном.

Колі

Ці собаки традиційно допомагали пасти худобу, тому мають добре розвинені інстинкти контролю, уважність і самоконтроль. Колі відомі м’яким характером та здатністю формувати сильний зв’язок із родиною.

Бернський зенненгунд

Порода походить зі Швейцарських Альп, де собаки допомагали фермерам перевозити вантажі та працювати з худобою. Сьогодні їх цінують за спокійний характер, терплячість і відданість сім’ї.

Золотистий ретривер

Ці собаки відомі доброзичливим темпераментом і бажанням догодити власникові. Саме тому золотистих ретриверів часто використовують як собак-помічників і терапевтичних тварин.

Ньюфаундленд

Великі, але дуже лагідні собаки, яких історично використовували для рятувальних робіт на воді. Ньюфаундленди відомі терплячістю, силою та природним інстинктом захищати людей.

Нагадаємо, не всі породи собак однаково підходять для сімейного життя. Ветеринари визначили шість найменш агресивних порід, відомих приязністю і терплячим характером.