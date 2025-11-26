Найнебезпечніша помилка з генератором, яку роблять тисячі українців: попередження експерта

Генератор / © Getty Images

Генератори стали буденною технікою для приватних будинків і бізнесу на тлі регулярних відключень світла. Водночас неправильне підключення може створити серйозні ризики — від ураження струмом до пожежі.

Експерт з енергетичного менеджменту Андрій Яворський детально пояснив в коментарі для УНІАН, як має виглядати безпечне під’єднання та яку ключову помилку допускають користувачі.

За словами Яворського, генератор дозволено підключати через подовжувач — але лише той, що відповідає вимогам безпеки. Пристрій слід встановлювати на відстані приблизно 6 метрів від стіни з вікнами чи дверима та щонайменше метр від глухої стіни.

Подовжувач, через який підключають генератор, має бути з подвійною ізоляцією та перерізом провідників не менше ніж 2,5 мм². Оптимальна довжина кабелю — близько 20 метрів.

Окремо фахівець підкреслює важливість заземлення корпусу генератора. Для цього використовується металевий штир, забитий у ґрунт, до якого під’єднується гнучкий провідник із перерізом не менше 6 мм². Надійний контакт між корпусом і заземленням потрібний для того, щоб небезпечний потенціал у разі пошкодження ізоляції не опинився на металевих частинах пристрою.

Заземлення генератора. Фото: особистий архів Андрія Яворського

Найбільш ризикованою помилкою Яворський називає використання подовжувачів типу «вилка-вилка», коли одну вилку вмикають у генератор, а іншу — у домашню розетку. У разі відновлення електропостачання це може спровокувати аварійну ситуацію, пожежу та пошкодження самого генератора. Такі випадки, за словами фахівця, трапляються часто. Небезпека стосується також портативних зарядних станцій.

Правильний варіант підключення до внутрішньої мережі — через систему введення резерву. Цей пристрій автоматично перемикає живлення між генератором та загальною електромережею. Його встановлення здійснюється в електрощитовій або поруч із нею та потребує втручання фахівця, адже передбачає зміну конфігурації внутрішньої мережі.

У випадках, коли систему введення резерву не встановлено, забезпечити живлення можна простішим шляхом — через подовжувач, де з одного боку є вилка для підключення до генератора, а з іншого — блок розеток для під’єднання окремих приладів.

Також експерт нагадав: побутові генератори не призначені для роботи без перерви. Після приблизно п’яти годин їх потрібно зупиняти щонайменше на пів години. Крім того, сумарне навантаження не повинно перевищувати близько 80% номінальної потужності пристрою. Це допоможе уникнути перевантажень і продовжить термін служби генератора.

Нагадаємо, 20 листопада у центрі Києва через вибух зарядної станції загорілася квартира. Пожежа спалахнула на четвертому поверсі багатоповерхівки. Працівники ДСНС врятували з сусіднього приміщення двох людей, зокрема дитину.