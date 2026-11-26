Ведмідь грізлі 14 / 255 / © Shutterstock

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Найгрізніші хижаки дикої природи — бурі ведмеді та пуми (гірські леви) — насправді до смерті бояться лише одну істоту: людину. Дослідження показують, що звірі не просто уникають випадкових зустрічей, а заздалегідь перебудовують своє життя та відмовляються від їжі, почувши навіть людський голос.

Про це повідомляє наукове видання ScienceAlert із посиланням на серію досліджень, опублікованих у журналі Current Biology.

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У масовій культурі хижака зазвичай зображують як безжального агресора, а людину — як беззахисну жертву. Проте суха статистика свідчить про протилежне: у Північній Америці шанс загинути від удару блискавки у 50 разів вищий, ніж постраждати від нападу ведмедя грізлі (у середньому фіксується лише близько 11,4 нападу бурих ведмедів та 4–6 нападів пум на рік, тоді як блискавка вражає близько 580 людей щороку).

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Експеримент на Алясці: панічна втеча від голосу

Біолог Лісової служби США Філіп Манлік із колегами провів експеримент на південному сході Аляски, де ведмеді полюють на лосося. Вчені встановили біля річок динаміки з датчиками руху та камери. Щойно хижак наближався до риби, вмикався один із трьох звуків: крики чайок, шум позашляховика або розмова людей.

Результати вразили науковців:

почувши шум двигуна, ведмеді, орлани та ворони тікали вдвічі частіше, ніж від звуків птахів;

почувши людські голоси, хижаки кидали здобич і тікали майже у 10 разів частіше.

Страх перед людиною має серйозні наслідки для всієї екосистеми. Через постійний шум тварини змушені переходити на нічний спосіб життя і їдять значно менше риби (у самок грізлі споживання лосося в галасливих районах падає на 59%). Оскільки ведмеді більше не розносять залишки риби лісом, ґрунт втрачає важливі природні добрива.

Як пуми вираховують графік людей

Схожу поведінку зафіксував еколог Джон Морган із Каліфорнійського університету. Протягом шести років його команда відстежувала переміщення 36 диких пум за допомогою GPS-нашийників і накладала ці маршрути на дані популярного фітнес-додатку Strava, яким користуються туристи та велосипедисти.

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З’ясувалося, що гірські леви не просто тікають, побачивши туриста — вони наперед вивчають, де і в який час дня на стежках буває багато людей, і свідомо оминають ці ділянки в пікові години.

«Ці відкриття змінюють уявлення про конфлікт між людьми та хижаками. Тварини вже виконують величезну роботу, щоб уникнути небезпечних зіткнень із нашим видом», — підсумовує еколог Єльського університету Освальд Шмітц, наголошуючи, що тепер саме на людях лежить відповідальність за збереження середовища існування диких звірів.

Нагадаємо, на Чернігівщині застрелили загадкового звіра, схожого на чупакабру. Водночас голова Чернігівської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Євген Кучеренко не поспішає з містичними версіями: на його думку, це міг бути шакал.

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