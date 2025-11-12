- Дата публікації
Найніжніша яблучна шарлотка без зайвого клопоту: простий рецепт домашньої випічки
Шарлотка готується дуже швидко, але вийде надзвичайно смачною.
Яблучна шарлотка - це простий і перевірений рецепт домашньої випічки. Вона готується швидко, з доступних інгредієнтів, а результат завжди вдалий: м’яке, ароматне тісто та ніжні шматочки яблук.
ТСН.ua підготував рецепт простої шарлотки від фудблогерки Альони Карпюк.
Інгредієнти:
4 яйця
150 г цукру
200 г борошна
3 ст. л. рослинної олії
1 ч. л. розпушувача
5 яблук
кориця (за смаком)
Приготування
Збийте яйця з цукром. Має вийти дуже пишна та легка маса.
Потім додайте масло, просіяне борошно і розпушувач. Все добре перемішайте.
Яблука наріжте дрібними шматочками та викладіть до форми. За бажанням - посипте корицею. Зверху залийте яблука тістом.
Поставте шарлотку до розігрітої духовки. Випікайте приблизно 50 хв за температури 180°.
