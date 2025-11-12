Найніжніша яблучна шарлотка без зайвого клопоту: простий рецепт домашньої випічки

Шарлотка. / © unsplash.com

Яблучна шарлотка - це простий і перевірений рецепт домашньої випічки. Вона готується швидко, з доступних інгредієнтів, а результат завжди вдалий: м’яке, ароматне тісто та ніжні шматочки яблук.

ТСН.ua підготував рецепт простої шарлотки від фудблогерки Альони Карпюк.

Інгредієнти:

4 яйця

150 г цукру

200 г борошна

3 ст. л. рослинної олії

1 ч. л. розпушувача

5 яблук

кориця (за смаком)

Приготування

Збийте яйця з цукром. Має вийти дуже пишна та легка маса. Потім додайте масло, просіяне борошно і розпушувач. Все добре перемішайте. Яблука наріжте дрібними шматочками та викладіть до форми. За бажанням - посипте корицею. Зверху залийте яблука тістом. Поставте шарлотку до розігрітої духовки. Випікайте приблизно 50 хв за температури 180°.

