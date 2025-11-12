ТСН у соціальних мережах

Найніжніша яблучна шарлотка без зайвого клопоту: простий рецепт домашньої випічки

Шарлотка готується дуже швидко, але вийде надзвичайно смачною.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Шарлотка.

Шарлотка. / © unsplash.com

Яблучна шарлотка - це простий і перевірений рецепт домашньої випічки. Вона готується швидко, з доступних інгредієнтів, а результат завжди вдалий: м’яке, ароматне тісто та ніжні шматочки яблук.

ТСН.ua підготував рецепт простої шарлотки від фудблогерки Альони Карпюк.

Інгредієнти:

  • 4 яйця

  • 150 г цукру

  • 200 г борошна

  • 3 ст. л. рослинної олії

  • 1 ч. л. розпушувача

  • 5 яблук

  • кориця (за смаком)

Приготування

  1. Збийте яйця з цукром. Має вийти дуже пишна та легка маса.

  2. Потім додайте масло, просіяне борошно і розпушувач. Все добре перемішайте.

  3. Яблука наріжте дрібними шматочками та викладіть до форми. За бажанням - посипте корицею. Зверху залийте яблука тістом.

  4. Поставте шарлотку до розігрітої духовки. Випікайте приблизно 50 хв за температури 180°.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом яблучного пляцка, що підкорить з першого шматочка.

