Хот-дог / © pixabay.com

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Регулярне вживання хот-догів може негативно впливати на тривалість життя. Згідно з результатами дослідження, один хот-дог потенційно скорочує життя приблизно на 36 хвилин.

Наукову роботу опублікували в журналі Nature Food.

Дослідники з Університету Мічигану проаналізували 5853 популярні продукти харчування та напої зі звичного раціону американців, оцінюючи їхній вплив на здоров’я та очікувану тривалість життя.

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Які продукти визнали найшкідливішими

За словами авторів дослідження, найбільше шкодять здоров’ю продукти з високим вмістом:

обробленого м’яса;

солі;

насичених жирів;

консервантів.

Саме до такої категорії належать хот-доги.

«Ми хотіли оцінити корисний і шкідливий вплив продуктів на загальний раціон людини», — пояснив професор екологічних наук про здоров’я Олів’є Жолліє.

Дослідники зазначають, що деякі продукти мають позитивний вплив на здоров’я і можуть збільшувати тривалість життя. Серед них:

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овочі;

фрукти;

бобові;

горіхи;

риба.

Науковці наголошують, що навіть часткова заміна обробленого м’яса на більш корисні продукти здатна позитивно вплинути на організм.

Ціни на продукти для барбекю також зросли

Матеріал з’явився напередодні сезону літніх барбекю у США. За даними американських медіа, цього року продукти для пікніків помітно здорожчали.

Зокрема, зросли ціни на:

хот-доги;

булочки;

бургери;

інші продукти для гриля.

Експерти зазначають, що скорочення споживання хот-догів може бути корисним не лише для здоров’я, а й для гаманця.

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Нагадаємо рецепт здоров’я, енергії та довголіття. Щодня 9 братів і сестер, сумарний вік яких перевищує 800 років, їдять один і той самий поживний суп, який навіть дослідники визнали секретом довголіття.

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