Найпопулярніші фрукти у світі перебувають на межі зникнення: що відомо

Тропіки.

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Кліматична криза загрожує майбутньому найпопулярніших фрукті в у світі — бананів. За новими дослідженнями, майже дві третини земель у Латинській Америці та Карибському басейні можуть припинити бути придатними для вирощування бананів до 2080 року.

Про це йдеться у новому звіті Christian Aid «Як зміна клімату загрожує улюбленим фруктам світу», — пише The Guardian.

У статті йдеться про те, що підвищення температури, екстремальні погодні умови та кліматично зумовлені шкідники зменшують врожайність у країнах-виробниках. Зокрема, в Гватемалі, Коста-Риці та Колумбії. Це призводить до серйозних втрат для сільських громад, які залежать від бананових плантацій

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Зауважимо, що банани є найбільш споживаним фруктом у світі та четвертою за важливістю продовольчою культурою у світі після пшениці, рису та кукурудзи. Близько 80% цих фруктів, вирощених у світі, призначені для місцевого споживання. Ба більше — понад 400 млн осіб у світі отримують від бананів 15–27% добової норми калорій.

За оцінками, 80% експорту бананів, якими постачають супермаркети по всьому світу, надходить з Латинської Америки та Карибського басейну, а ці регіони є одними з найбільш вразливих до екстремальних погодних умов та кліматичних катастроф.

«Зміна клімату вбиває наш врожай. Це означає, що немає доходу, бо ми нічого не можемо продати. Моя плантація гине. Тож відбувається смерть», — висловилася 53-річна фермерка Аурелія Поп Хо з Гватемали.

Банани, а особливо сорт «Кавендіш», дуже чутливі до змін умов. Вони ростуть у температурному діапазоні від 15°C до 35°C, потребують помірної кількості вологи, але не надлишку. Урагани й бурі пошкоджують листя рослин, порушуючи процес фотосинтезу.

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Попри сотні сортів бананів, саме «Кавендіш» становить більшість світового експорту завдяки високій врожайності й витривалості. Втім, відсутність генетичного різноманіття робить цей сорт особливо вразливим до змін клімату.

Кліматичні зміни також сприяють поширенню грибкових хвороб, які вже зараз знищують цілі плантації. Так, чорна плямистість процвітає у вологому середовищі та може зменшити фотосинтез на 80%. Окрім того, зміни в дощових режимах також спричиняють спалах тропічної фузаріозної хвороби раси 4, яка здатна знищувати всю плантацію «Кавендішу».

Саме тому дослідники закликають найбільш забруднювальні країни світу відмовитися від викопного палива та виконати свої фінансові зобов’язання щодо підтримки постраждалих громад.

«Банани — це не лише улюблений фрукт світу, а й важливий продукт для мільйонів людей. Ми маємо усвідомити небезпеку, яку зміна клімату несе цій культурі», — наголосила Осай Оджиґо, директорка з політики й кампаній Christian Aid.

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Як повідомлялося, науковці розробили метод, який дозволить забезпечити їжею понад 136 мільярдів людей. Так, електросільське господарство допоможе вирощувати рослини без сонячного світла та ґрунту.