Найпопулярніші імена 2025 року: BabyCenter опублікував свіжий світовий рейтинг

Платформа BabyCenter оприлюднила свій щорічний рейтинг найпопулярніших імен для новонароджених 2025 року. У списку є як звичні фаворити, так і кілька несподіваних дебютів.

Про це йдеться на huffpost.

П’ятий рік поспіль перше місце серед дівчаток утримує Олівія. За нею — Амелія, Софія, Емма, Ізабелла та Шарлотта, які лише трохи помінялися місцями порівняно з минулим роком. Імена Ава та Луна вибули з десятки, поступившись Еліані та Аврорі.

Серед хлопчиків трійка лідерів незмінна: Ной втретє поспіль очолює рейтинг, за ним ідуть Ліам та Олівер. Далі у списку — Ілайджа, Матео, Леві, Лукас, Езра, Ашер та Лука, який повернувся до топ-10 після річної перерви.

Фахівці BabyCenter зазначають, що цього року батьки стали сміливіше обирати незвичні імена, особливо для дівчаток. Уперше до топ-100 увійшли Сієна, Каталіна, Елоїз, Джуніпер, Малахай, Алі, Емерсин, Оклінн та Келані.

«Сім нових жіночих імен у рейтингу — це рідкісний випадок», — каже експертка з імен Ребекка Вальберг.

За її словами, це свідчить про те, що батьки дедалі більше прагнуть до унікальності.

Рейтинг складено на основі понад 350 тисяч імен, поданих батьками дітей, народжених між 4 листопада 2024 року та 5 листопада 2025 року.

Топ-10 імен для дівчаток

Олівія

Амелія

Софія

Емма

Ізабелла

Шарлотта

Еліана

Еллі

Аврора

Мія

Топ-10 імен для хлопчиків

Ной

Ліам

Олівер

Ілайджа

Матео

Леві

Лукас

Езра

Ашер

Лука

А які імена для своїх дітей обирають українці

Тим часом українці 2025 року найчастіше дітей називали Софією, Ганною, Марією, Поліною, Євою, Матвієм, Марком, Артемом, Олександром, Данилом.

За даними Міністерства юстиції України, у 2025 році найпопулярнішими іменами серед дівчат залишаються:

Софія,

Ганна,

Марія,

Поліна,

Єва.

А серед хлопчиків:

Матвій,

Марк,

Артем,

Олександр,

Данило.

Також зростає популярність коротких міжнародних імен — Лія, Мія, Еліна, Нік, Алекс, що свідчить про вплив глобальних трендів і бажання батьків обирати прості, але звучні варіанти.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що спроба назвати дитину іноді може закінчитися штрафом. Саме така історія трапилася у Швеції, де батьків покарали за спробу зареєструвати дитину під дивним іменем, схожим на «шифр».