Найпопулярніші імена 2025 року: BabyCenter опублікував свіжий світовий рейтинг
Кінець року — час підбивати підсумки, тож платформа BabyCenter оприлюднила свій щорічний рейтинг найпопулярніших імен для новонароджених 2025 року.
Платформа BabyCenter оприлюднила свій щорічний рейтинг найпопулярніших імен для новонароджених 2025 року. У списку є як звичні фаворити, так і кілька несподіваних дебютів.
Про це йдеться на huffpost.
П’ятий рік поспіль перше місце серед дівчаток утримує Олівія. За нею — Амелія, Софія, Емма, Ізабелла та Шарлотта, які лише трохи помінялися місцями порівняно з минулим роком. Імена Ава та Луна вибули з десятки, поступившись Еліані та Аврорі.
Серед хлопчиків трійка лідерів незмінна: Ной втретє поспіль очолює рейтинг, за ним ідуть Ліам та Олівер. Далі у списку — Ілайджа, Матео, Леві, Лукас, Езра, Ашер та Лука, який повернувся до топ-10 після річної перерви.
Фахівці BabyCenter зазначають, що цього року батьки стали сміливіше обирати незвичні імена, особливо для дівчаток. Уперше до топ-100 увійшли Сієна, Каталіна, Елоїз, Джуніпер, Малахай, Алі, Емерсин, Оклінн та Келані.
«Сім нових жіночих імен у рейтингу — це рідкісний випадок», — каже експертка з імен Ребекка Вальберг.
За її словами, це свідчить про те, що батьки дедалі більше прагнуть до унікальності.
Рейтинг складено на основі понад 350 тисяч імен, поданих батьками дітей, народжених між 4 листопада 2024 року та 5 листопада 2025 року.
Топ-10 імен для дівчаток
Олівія
Амелія
Софія
Емма
Ізабелла
Шарлотта
Еліана
Еллі
Аврора
Мія
Топ-10 імен для хлопчиків
Ной
Ліам
Олівер
Ілайджа
Матео
Леві
Лукас
Езра
Ашер
Лука
А які імена для своїх дітей обирають українці
Тим часом українці 2025 року найчастіше дітей називали Софією, Ганною, Марією, Поліною, Євою, Матвієм, Марком, Артемом, Олександром, Данилом.
За даними Міністерства юстиції України, у 2025 році найпопулярнішими іменами серед дівчат залишаються:
Софія,
Ганна,
Марія,
Поліна,
Єва.
А серед хлопчиків:
Матвій,
Марк,
Артем,
Олександр,
Данило.
Також зростає популярність коротких міжнародних імен — Лія, Мія, Еліна, Нік, Алекс, що свідчить про вплив глобальних трендів і бажання батьків обирати прості, але звучні варіанти.
