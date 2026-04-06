Найпопулярніші міфи про молочку, в які не варто вірити

Молочні продукти популярні серед українців, однак довкола них досі чимало суперечливих порад і застарілих уявлень.

Провідні фахівці з харчування пояснили для The New York Times, про які з них варто забути.

Молоко — обов’язкова частина здорового раціону

Сучасна людина може отримати кальцій, вітамін B12, білок та інші поживні речовини з риби, зелених овочів і збагачених продуктів без щоденного вживання молока.

Нежирні молочні продукти завжди корисніші

Тривалий час експерти радили обирати молоко з низьким вмістом жиру, аби зменшити ризик серцево-судинних хвороб. Але нові огляди показують: переконливих доказів на користь саме такого вибору немає. Звичайне чи знежирене — вирішуйте відповідно до власних смакових уподобань і потреб у калоріях.

Рослинні напої поживніші за коров’яче молоко

Мигдальне, вівсяне чи інше рослинне молоко не завжди містить достатньо білка, кальцію та вітамінів, а інколи має додані цукор і сіль.

Соєве молоко — виняток, адже воно забезпечує «повноцінний» білок, подібно до коров’ячого.

У молоці — небезпечні гормони

Реальність така, що в кожному продукті є гормони, але наша травна система відмінно справляється з їх переробленням і виведенням. А на статеві гормони людини молоко взагалі ніяк не впливає.

