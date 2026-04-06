- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 218
- Час на прочитання
- 1 хв
Найпопулярніші міфи про молочку, в які не варто вірити
Молоко — унікальний продукт, який не має аналогів по корисності й необхідності для організму. Щоправда, міфи змушують багатьох людей відмовлятися від молочних продуктів, щоб не нашкодити собі.
Молочні продукти популярні серед українців, однак довкола них досі чимало суперечливих порад і застарілих уявлень.
Провідні фахівці з харчування пояснили для The New York Times, про які з них варто забути.
Молоко — обов’язкова частина здорового раціону
Сучасна людина може отримати кальцій, вітамін B12, білок та інші поживні речовини з риби, зелених овочів і збагачених продуктів без щоденного вживання молока.
Нежирні молочні продукти завжди корисніші
Тривалий час експерти радили обирати молоко з низьким вмістом жиру, аби зменшити ризик серцево-судинних хвороб. Але нові огляди показують: переконливих доказів на користь саме такого вибору немає. Звичайне чи знежирене — вирішуйте відповідно до власних смакових уподобань і потреб у калоріях.
Рослинні напої поживніші за коров’яче молоко
Мигдальне, вівсяне чи інше рослинне молоко не завжди містить достатньо білка, кальцію та вітамінів, а інколи має додані цукор і сіль.
Соєве молоко — виняток, адже воно забезпечує «повноцінний» білок, подібно до коров’ячого.
У молоці — небезпечні гормони
Реальність така, що в кожному продукті є гормони, але наша травна система відмінно справляється з їх переробленням і виведенням. А на статеві гормони людини молоко взагалі ніяк не впливає.
