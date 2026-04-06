ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

Найпопулярніші міфи про молочку, в які не варто вірити

Молоко — унікальний продукт, який не має аналогів по корисності й необхідності для організму. Щоправда, міфи змушують багатьох людей відмовлятися від молочних продуктів, щоб не нашкодити собі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Десятиліттями молоко вважалося універсальним продуктом, який підходить усім

Десятиліттями молоко вважалося універсальним продуктом, який підходить усім / © Credits

Молочні продукти популярні серед українців, однак довкола них досі чимало суперечливих порад і застарілих уявлень.

Провідні фахівці з харчування пояснили для The New York Times, про які з них варто забути.

Молоко — обов’язкова частина здорового раціону

Сучасна людина може отримати кальцій, вітамін B12, білок та інші поживні речовини з риби, зелених овочів і збагачених продуктів без щоденного вживання молока.

Нежирні молочні продукти завжди корисніші

Тривалий час експерти радили обирати молоко з низьким вмістом жиру, аби зменшити ризик серцево-судинних хвороб. Але нові огляди показують: переконливих доказів на користь саме такого вибору немає. Звичайне чи знежирене — вирішуйте відповідно до власних смакових уподобань і потреб у калоріях.

Рослинні напої поживніші за коров’яче молоко

Мигдальне, вівсяне чи інше рослинне молоко не завжди містить достатньо білка, кальцію та вітамінів, а інколи має додані цукор і сіль.

Соєве молоко — виняток, адже воно забезпечує «повноцінний» білок, подібно до коров’ячого.

У молоці — небезпечні гормони

Реальність така, що в кожному продукті є гормони, але наша травна система відмінно справляється з їх переробленням і виведенням. А на статеві гормони людини молоко взагалі ніяк не впливає.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie