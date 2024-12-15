Найпопулярніша стрижка 2025: кожна жінка з такою зачіскою матиме приголомшливий вигляд

Така зачіска вважається універсальною, адже підходить для всіх типів обличчя та будь-якої структури волосся.

Тупий боб – найголовніший тренд 2025 року, стрижка відома ще як блант-боб. Це стильна стрижка з рівним чітким зрізом на коротке та середнє волосся. Цей класичний варіант зачіски увійшов у тренди нового року завдяки своїй універсальності й елегантності. Боб із прямим зрізом вирізняється відсутністю градуювання, що надає образу строгості та витонченості водночас. Така стрижка ідеально підкреслює риси овального, квадратного та трикутного типів обличчя, створюючи вишуканий і гармонійний образ.

Які особливості стрижки блант-боб

Яка стрижка найпопулярніша 2025 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Ця пряма стрижка з проділом посередині – ідеальний варіант для тих жінок, які хочуть змінити й осучаснити свій образ без кардинальних змін. Зачіска має рівний зріз, який підкреслює витонченість вилиць та овалу обличчя. Стрижка особливо личитиме власницям квадратного та круглого типу лиця.

Яка стрижка найпопулярніша 2025 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Гладка стрижка боб із тупим зрізом залишатиметься в тренді ще багато років поспіль. Така зачіска підходить жінкам, які мають тонке пошкоджене волосся, а все завдяки техніці стрижки. Тупий боб стрижуть на одну довжину для максимальної густоти. Хоча такі стрижки часто носять жінки з прямими локонами, бо це найкращий спосіб продемонструвати точність ліній, блант-боб матиме ідеальний вигляд і на хвилястих локонах.

Блант-боб має зухвалий, але водночас вишуканий вигляд, тому ідеально підійде тим жінкам, які хочуть виділятися з-поміж інших.

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