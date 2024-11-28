Найпопулярніша зачіска сезону: яка вона (фото)

Дуже популярною цього сезону стала сакральна зачіска українок - заплетена коса. Здавалося, звичайнісінька коса стала трендом серед дівчат. І секрет цього дуже простий - це позачасова класика.

Добірка стильних образів з косою - у матеріалі ТСН.ua.

Заплетена коса зробить будь-який образ елегантним та стильним. Ця зачіска підійде як до вечірньої сукні, так і до спортивного костюму з кросівками. Окрім гарного вигляду, коса ще й дуже практична. Звичайнісіньку косу можна зробити дуже швидко, вона підійде, якщо немає часу зробити укладку чи вимити голову. А ще коса захищає волосся від сплутування і пошкоджень.

Добірка стильних образів з косою

Популярна зараз зачіска - плетена коса. Фото з мережі Іnstagram.

Популярна зараз зачіска - плетена коса. Фото з мережі Іnstagram.

Популярна зараз зачіска - плетена коса. Фото з мережі Іnstagram.

Популярна зараз зачіска - плетена коса. Фото з мережі Іnstagram.

Популярна зараз зачіска - плетена коса. Фото з мережі Іnstagram.

Популярна зараз зачіска - плетена коса. Фото з мережі Іnstagram.

Популярна зараз зачіска - плетена коса. Фото з мережі Іnstagram.

Популярна зараз зачіска - плетена коса. Фото з мережі Іnstagram.

Популярна зараз зачіска - плетена коса. Фото з мережі Іnstagram.

Нагадаємо, що посічені кінчики можуть здаватися незначною проблемою, однак їхня поява свідчить про ослаблення структури волосся. Якщо ви стикаєтеся з посіченими кінчиками, варто переглянути свої звички з догляду за волоссям і включити до свого режиму спеціальні засоби для боротьби з ними.

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