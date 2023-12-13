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Найпопулярніші імена для хлопчиків та дівчаток у 2024 році: з'явилися списки

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
236
Час на прочитання
2 хв
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Найпопулярніші імена для хлопчиків та дівчаток у 2024 році: з'явилися списки

Найпопулярніші імена для дітей у 2024 році / Фото: pixabay.com

Батьки все частіше використовують для імен чудернацькі, гендерно-нейтральні прізвища, але також набирають популярності класичні імена.

Фахівці вже склали повний список імен для діток, які будуть найпопулярнішими у новому 2024 році. Розповідаємо, які імена вибиратимуть батьки усього світу наступного року, посилаючись на видання New York Post.

Які дитячі імена будуть найпопулярнішими у світі 2024 року

Експертка з імен Стеф Коффілд з Міннесоти прогнозує, що у 2024 році в США, які і всьому світі, будуть домінувати класичні та гендерно-нейтральні імена, а також прізвища у ролі імен.

«Зараз багато чудернацьких гендерно-нейтральних прізвищ, які використовуються як імена. Батьки наразі не бояться давати хлопчикам більш м’які та жіночні імена. А дівчаткам, навпаки, мужні, які відображатимуть їхню силу. І така світова тенденція буде продовжуватися», - пояснює експертка.

Коффілд разом з тим очікує, що буде зростати популярність класичних імен для хлопчиків – Гаррісон, Натаніель та Вінсент. А для дівчаток найбільш популярними будуть – Енні, Маргарет і Сесілія.

«Я бачу таку тенденцію: батьки хочуть вибрати для своєї дитини класичне ім’я, але щоб воно не входило в сотню найкращих. Їм потрібне таке, аби його всі чули, але у класі не було ще п’ятеро дітей з таким самим іменем», - пояснює фахівець.   

Найпопулярніші імена для хлопчиків та дівчаток 2024: списки

Для дівчаток найпопулярнішими у наступному році будуть такі імена:

  • Коллінз;
  • Слоун;
  • Меддісон;
  • Спенсер;
  • Енні;
  • Маргарет.

А для хлопчиків найпопулярніші імена у 2024 такі:

  • Кемерон;
  • Картер;
  • Колтер;
  • Вейлон;
  • Кемпбелл;
  • Гаррісон;
  • Натаніель;
  • Вінсент;

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Дата публікації
Перегляди
236
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