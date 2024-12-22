Найпопулярніші помилки в приготуванні оладок, через які вони розтікаються й опадають

Приготування оладок – досить простий процес, однак не кожній господині вдається спекти їх пухкими та високими, і ось чому.

Професійні кулінари, як пише Arguments, розповіли, чому досить часто оладки не підіймаються, прилипають і розтікаються по сковорідці, і поділилися секретами, як цього уникнути.

Які найчастіші помилки в приготуванні оладок

Опадають під час смаження чи після приготування. Якщо в процесі смаження оладки піднімаються, а потім опадають, треба звернути увагу ось на що. Щоб ваші млинці були пишними та високими, варто готувати тісто з теплим кефіром чи збитими білками. Вкрай важливо дати тісту "відпочити" 15 хвилин, а потім випікати оладки. І ще не треба його перемішувати перед випіканням.

Якщо в процесі смаження оладки піднімаються, а потім опадають, треба звернути увагу ось на що. Щоб ваші млинці були пишними та високими, варто готувати тісто з теплим кефіром чи збитими білками. Вкрай важливо дати тісту "відпочити" 15 хвилин, а потім випікати оладки. І ще не треба його перемішувати перед випіканням. Дуже масні оладки. Не треба лити багато олії на сковорідку, щоб тісто в ній плавало. Бо під час випікання оладки вберуть в себе всю олію. Також не варто додавати олію в тісто, бо воно не підніматиметься.

Не треба лити багато олії на сковорідку, щоб тісто в ній плавало. Бо під час випікання оладки вберуть в себе всю олію. Також не варто додавати олію в тісто, бо воно не підніматиметься. Розтікаються по сковорідці. Якщо оладки розтікаються, це може означати, що в тісто додано недостатньо борошна. Воно має бути густим і повільно стікати з ложки.

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