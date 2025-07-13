Найпоширеніші помилки приготування їжі на грилі: як не зіпсувати м’ясо та овочі

Гриль / © Pixabay

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У розпал літнього сезону все більше людей готують м’ясо, овочі та інші страви на грилі. Та навіть досвідчені кулінари часто припускаються помилок, які псують смак і якість їжі. Експерти з кулінарії поділилися порадами, як уникнути типових помилок та досягти ідеального результату.

Про це пише Let Real Simple.

Брудна решітка — запорука невдачі

Якщо не чистити гриль після кожного використання, залишки їжі з минулого приготування можуть зіпсувати смак нової страви. За словами Міхаела Хандала, шеф-кухаря Інституту кулінарної освіти в Нью-Йорку, залишки перетворюються на обгорілий нагар, який не лише негігієнічний, а й додає неприємного присмаку. Крім того, брудна решітка унеможливлює утворення характерної сітки слідів від гриля.

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Порада: очищуйте гриль одразу після приготування або перед новою сесією готування.

Приготування без попереднього розігріву

Так само, як духовку, гриль необхідно попередньо розігріти. Інакше їжа може прилипати до холодної решітки й не отримати належної скоринки. Експерти радять розігрівати гриль щонайменше 20 хвилин перед використанням.

Переповнений гриль — ворог хрусткої скоринки

Перевантаження гриля — одна з найпоширеніших помилок. Через нестачу простору волога не встигає випаровуватися, і продукти більше варяться на пару, ніж смажаться. До того ж це знижує температуру приготування, подовжує час і ускладнює створення рум’яної скоринки.

Порада: залишайте 1–2 см простору між шматками та готуйте в кілька етапів. Готові продукти тримайте в теплій духовці до подачі.

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Надмірно висока температура

За словами Самуеля-Дрейка Джонса, експерта з живого вогню та шефа ресторану Hudson VU, надто висока температура підходить лише для швидкої обжарки, наприклад, стейка. Для решти страв вона може призвести до підгорілої скоринки й сирої серединки або висушити м’ясо.

Порада: великі шматки м’яса, такі як лопатка чи ребра, краще готувати повільно на помірному вогні.

Одна лопатка — два ризики

Використання одних і тих самих щипців для сирого та приготованого м’яса — серйозна помилка, що може призвести до харчового отруєння. Бактерії з сирого м’яса можуть залишитись на щипцях і потрапити в уже приготовану страву.

Порада: використовуйте окремі інструменти для сирого і готового м’яса, а також прибирайте посуд, який контактував із сирим продуктом.

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Часте відкривання кришки

Постійно заглядаючи під кришку гриля, ви знижуєте температуру і порушуєте рівномірність готування. Хоча цікавість зрозуміла, краще дати продуктам спокій і не порушувати температурний баланс.

Порада: довіряйте рецептам, таймеру та власному досвіду. З часом навчитесь краще контролювати процес без потреби часто відкривати гриль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як вибрати гриль, а також про те, як зробити шашлик на мінеральній воді.

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