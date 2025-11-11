Найпотужніший сонячний спалах 2025 року: Землі загрожує сплеск радіації

Найбільший сонячний спалах 2025 року / © NOAA

Сонце вибухнуло найпотужнішим сонячним спалахом 2025 року, викинувши хвилю сонячної радіації, яка вже почала впливати на Землю. Потужний спалах класу X5.1, здатний порушити роботу супутників, високочастотного радіозв’язку та польотів на великій висоті, спричинив радіозатемнення над Європою та Африкою. Вчені також очікують на геомагнітний шторм найближчим часом, який ймовірно порушить роботу енергосистем і GPS-навігації.

Про це пише Daily Mail.

Спалах вже відчули на Землі

Подія сталася сьогодні, 11 листопада, коли із сонячної плями AR4274 вирвався надпотужний спалах класу X5.1. Усі сонячні спалахи класифікуються за рентгенівським випромінюванням і позначаються категоріями від A до X, де X — найсильніший.

Цей спалах одразу викликав радіозатемнення на високих частотах у Європі та Африці, яке сталося близько 5 ранку за східним часом (12:00 за Києвом). Це на короткий час вплинуло на навігацію, морський, аварійний, GPS, радарний та супутниковий зв’язок.

Науковиця Стеф Ярдлі описала таку сонячну активність як «не дуже поширену».

«Із 1942 року зафіксовано лише 75 таких випадків», — написала вона у соцмережі X.

Вона зазначила, що ці надзвичайно енергетичні частинки, випущені Сонцем, настільки сильні, що їх можуть фіксувати навіть наземні детектори.

Радіаційні ризики

Науковці NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США) наразі відстежують можливий корональний викид маси (КВМ). Це величезна хмара сонячної матерії та магнітних полів, що рухається зі швидкістю близько 4800 км на секунду.

Якщо цей КВМ прямує до нашої планети, він може спричинити сильний геомагнітний шторм, порушивши магнітне поле Землі вночі з вівторка на середу. Влада вже оголосила попередження G3 (сильний шторм), оскільки ще один КВМ, випущений 10 листопада, може прибути ввечері 11 листопада і тривати до 12 листопада.

У NOAA попередили, що можуть постраждати:

енергосистеми та електромережі;

GPS-навігація;

високочастотний радіозв’язок.

Також офіційні особи попередили, що високоенергетичні частинки Сонця спричиняють радіаційний вплив. Пасажири та екіпаж полярних рейсів можуть зіткнутися з дещо підвищеним впливом радіації, а супутники на низькій навколоземній орбіті є вразливими до тимчасових електричних збоїв.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, активність Сонця є дуже потужною. Це відповідає магнітній бурі червоного рівня — К-індекс 5.7.