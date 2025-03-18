Найпривабливіша група крові для кліщів: вчені оприлюднили результати дослідження: інфографіка

Розуміння механізмів, які приваблюють паразитів до певної групи крові, може стати основою для розробки нових методів захисту від укусів та профілактики небезпечних захворювань, які вони переносять.

Вчені з Університету Масарика в Чехії встановили, що друга група крові є найпривабливішою для кліщів.

Результати дослідження опубліковані в журналі Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM).

Дослідники вивчали біохімічні фактори, що можуть пояснити уподобання кліщів. Розуміння механізмів, які приваблюють паразитів до певної групи крові, може стати основою для розробки нових методів захисту від укусів та профілактики небезпечних захворювань, що переносяться цими членистоногими.

Під час експерименту кліщів Ixodes ricinus розміщували в ізольованому середовищі, де вони мали доступ до зразків крові різних груп. Результати показали, що паразити найчастіше вибирали кров другої групи — A (II). Для підтвердження цієї закономірності експеримент повторили понад 100 разів, і в кожному випадку спостерігалася аналогічна реакція.

Фото: tsn.ua

Кліщі — це дрібні членистоногі з класу павукоподібних, які є переносниками багатьох інфекцій. Вони живуть у трав’янистих і лісових зонах із високою вологістю та тінню. Серед захворювань, які вони можуть передавати, особливо небезпечний кліщовий вірусний енцефаліт. Це інфекційне захворювання вражає центральну нервову систему та може призвести до інвалідності або навіть летального наслідку.

Фото: Центр громадського здоров`я

Вчені попереджають, що ризик укусів кліщів особливо високий у весняно-літній період, коли їхня активність зростає. Розуміння механізмів їхньої поведінки може допомогти у створенні ефективних засобів захисту від цих небезпечних паразитів.

Фото: Центр громадського здоров’я України

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