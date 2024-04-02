Найпростіша мишоловка своїми руками: знадобляться пляшка, скляна миска чи склянка з монетою

Багато українців стикаються з проблемою появи мишей в будинку. Вони можуть перегризати кабелі, робити в стінах дірки, псувати їжу. Спробуйте зробити мишоловку своїми руками — це дуже просто і гуманно.

Мишоловка своїми руками з пляшки

Найпростіша мишоловка, яку ви можете зробити самостійно вдома. Для неї вам знадобляться:

звичайна пластикова пляшка;

ножиці;

шматок картону;

скотч.

Верхню частину пляшки потрібно відрізати, а потім помістити її всередину лійкою донизу. Щоб вона стала стійкою, закріпіть конструкцію скотчем. Додатково прикріпіть пляшку до картону.

Для приваблення гризуна покладіть в пляшку шматочок сиру чи пластівці. Миша відчує запах, зайде всередину і не зможе вийти назовні. Не варто вбивати тваринку. Винесіть її за межі своєї ділянки та випустіть.

Скляна миска як мишоловка

Як пастка для гризуна чудово підійде скляний глибокий посуд з високими бортиками. Важливо, щоб миша не змогла за них зачепитися.

На дно миски налийте олію, яка і стане справжньою пасткою, а ще зіграє роль приманки. Миша піде на запах, потрапить у в'язку рідину і не зможе вибратися.

Склянка з монеткою

Візьміть склянку, шматочок сала, сиру чи тіста (для приманювання). Ємність потрібно поставити догори дном на ребро монети, всередину покласти приманку.

Коли миша буде проходити повз, вона зачепить монету, після чого склянка накриє гризуна. Звичайно, не варто брати пластикові ємності, тому що миша зможе легко вибратися.

Мишоловка своїми руками з банки і дощечки

Це ще одна проста мишоловка своїми руками. Для неї вам знадобляться банка на три літри і невелика дощечка. Не забудьте про приманку. В цьому разі краще використовувати насіння, лушпиння, трохи соняшникової олії. Їх висипають в банку. На неї прикладають дощечку, щоб миша по ній змогла добратися до їжі.

Пастка працює так: миша, почувши запах, підніметься по дощечці і впаде в банку, звідки вже не зможе вибратися. А олія потрібна, щоб запах поширився по великій площі.

Лушпиння та насіння також важливі. Вони створять м'яке покриття, від якого миша не зможе відштовхнутися, щоб вибратися назовні.

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