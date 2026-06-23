Найпростіший спосіб позбутися мурах в домі без хімії: рецепт

Як позбутися мурах без хімії / © pexels.com

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Проте існує простий і доступний спосіб боротьби без використання агресивної хімії — приманка на основі борної кислоти, цукру та води.

Чому з’являються мурахи в будинку

Мурахи найчастіше з’являються там, де є:

залишки їжі, особливо солодкої;

крихти на кухонних поверхнях;

доступ до води та тепла;

недостатня гігієна в місцях зберігання продуктів.

Вони залишають феромонні сліди, тому інші особини швидко знаходять шлях до джерела їжі, і колонія зростає.

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Як працює борна кислота проти мурах

Борна кислота діє як повільна отрута. Вона не знищує мурах одразу, що є її перевагою. Комаха встигає:

спожити приманку;

повернутися до гнізда;

передати отруту іншим особинам.

Таким чином уражається вся колонія, включно з маткою.

Цукор у складі приваблює мурах, а вода допомагає створити рідку приманку, яку легко споживати.

Рецепт приманки від мурах

Інгредієнти:

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1 склянка теплої води;

2–3 столові ложки цукру;

1 чайна ложка борної кислоти.

Приготування:

Розчиніть цукор у теплій воді. Додайте борну кислоту. Ретельно перемішайте до повного розчинення. Розлийте суміш у невеликі кришечки або змочіть ватні диски.

Як використовувати:

Розмістіть приманку в місцях, де найчастіше з’являються мурахи:

уздовж плінтусів;

біля кухонних шаф;

поруч із мийкою;

біля входів у щілини.

Важливі поради для ефективного результату

Не знищуйте мурах одразу — вони мають донести приманку до гнізда. Регулярно оновлюйте розчин (раз на 2–3 дні). Приберіть усі інші джерела їжі, щоб приманка була єдиним харчуванням. Підтримуйте чистоту на кухні, особливо вночі.

Переваги методу

без різкого запаху та хімії;

доступні інгредієнти;

діє не лише на окремих комах, а на всю колонію;

підходить для використання в квартирі.

FAQ

Як швидко позбутися мурах у квартирі?

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Найшвидший результат дає регулярне використання приманки з борною кислотою, цукром і водою. Важливо не знищувати робочих мурах одразу, щоб вони занесли отруту в гніздо.

Чи безпечна борна кислота для використання вдома?

У невеликих концентраціях приманка безпечна при правильному розміщенні (поза доступом дітей і тварин). Вона діє цілеспрямовано на комах, не випаровується і не забруднює повітря.

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