Найпростіший спосіб прибрати запах часнику з рук: ефективний лайфгак, який не коштує жодної копійки

Як прибрати запах часнику з рук

І якщо дихання ще можна швидко освіжити, то шкіра часто «зберігає» аромат годинами після готування.

На щастя, існує простий і безкоштовний спосіб, як швидко прибрати запах часнику з рук, без спеціальних засобів і складних процедур.

Кухонний лайфгак: що робити одразу після роботи з часником

Після подрібнення або розтирання часнику важливо діяти одразу. Спочатку залишки соку змиваються водою, після чого використовується звичайний метал.

Підійде будь-яка металева поверхня, яка є на кухні:

раковина з нержавійної сталі;

кухонні ножі;

чайник;

холодильник;

побутова техніка з металевим покриттям.

Жодних додаткових засобів не потрібно — усе вже є під рукою.

Як правильно прибрати запах часнику з рук

Ефективність методу залежить від правильної техніки. Руки обов’язково мають бути вологими.

Далі виконується проста послідовність дій:

Змочити руки водою. Ретельно потерти пальці, долоні та тильну сторону рук об металеву поверхню. Особливу увагу приділити зонам із найбільш інтенсивним запахом. Змити водою, бажано з милом. За потреби повторити процедуру ще раз.

Найчастіше використовується кухонна мийка або край великого ножа (лише тупа частина для безпеки). У випадку побутової техніки поверхню після контакту достатньо просто протерти рушником.

Чому важливо не зволікати

Фахівці та досвід кулінарів відзначають: час має значення. Чим довше ароматичні сполуки часнику залишаються на шкірі, тим складніше їх повністю усунути.

Метод із металом працює навіть через певний час, однак найкращий результат досягається одразу після приготування їжі.

Як працює цей лайфгак

Попри відсутність великої кількості наукових досліджень, поширене пояснення полягає в тому, що сполуки сірки, які відповідають за різкий запах часнику, взаємодіють із поверхнею нержавіючої сталі та частково «переносяться» на метал.

Саме тому звичайні кухонні предмети з металу ефективно нейтралізують запахи після приготування їжі.

