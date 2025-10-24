Найрозумніші породи собак у світі: кого експерти вважають справжніми геніями

Бордер-коллі / © Getty Images

Деякі собаки не просто слухняні — вони здатні мислити, розуміти команди з першого разу й навіть приймати самостійні рішення. Фахівці склали рейтинг п’яти найрозумніших порід, які відзначаються високим інтелектом, уважністю та кмітливістю.

Про це повідомило видання Express.

Експерти пояснюють: розум собаки — це не лише здатність виконувати команди. Найрозумніші тварини вміють швидко навчатися, запам’ятовують нові сигнали, розв’язують завдання та демонструють незалежність у поведінці.

Доберман-пінчер

Добермани — це енергійні, розумні й віддані собаки, які легко піддаються дресируванню. Завдяки своїй дисциплінованості вони чудово проявляють себе у поліцейській і військовій службі. Водночас потребують активного способу життя та постійних тренувань.

Золотистий ретривер

Ця популярна порода поєднує грайливість і винятковий інтелект. Золотисті ретривери не лише чудові домашні улюбленці, а й успішні службові собаки — їх часто навчають бути поводирями. Вони легко засвоюють нові команди й охоче виконують завдання.

Німецька вівчарка

Символ відданості й сили. Німецькі вівчарки відзначаються високим рівнем інтелекту, спостережливістю та працездатністю. Вони ідеальні для служби у поліції чи рятувальних підрозділах, а також підходять активним сім’ям.

Пудель

Під своїм елегантним виглядом пудель приховує неабиякий розум. Ця порода часто займає призові місця у змаганнях із послуху, демонструючи швидку реакцію та здатність до логічного мислення.

Бордер-коллі

Лідером списку став бордер-коллі — собака, яку називають найрозумнішою у світі. Вона здатна засвоїти нову команду після кількох повторень і виконувати її майже безпомилково. Виведена для випасу овець, ця порода поєднує спостережливість, витривалість і феноменальну пам’ять.

За словами відомого психолога Стенлі Корена, бордер-коллі — це справжні стратеги серед собак, які здатні мислити логічно та діяти самостійно.

