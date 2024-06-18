Найрозумніші собаки у світі: 10 порід з високим інтелектом (фото)

Собачники-початківці, які хочуть завести собаку, вибирають її за різними критеріями — одним потрібні найменші собаки, найтихіші, іншим, навпаки — найбільші. Дехто хоче мати рідкісну собаку, а хтось — найрозумнішу.

Собаки — одні з найрозумніших тварин на планеті, вони всі розумні, але є особливо видатні породи. Як визначити особливу "розумність" собак.

Один із методів оцінки інтелекту собак розроблений канадським психологом і кінологом Стенлі Кореном. Корен дослідив понад 200 порід собак, розробив низку тестів для вимірювання робочого інтелекту тварини та склав рейтинг порід.

На думку науковця інтелект у тварин потрібно розглядати з погляду генетичної схильності, здатності до адаптації до зовнішніх умов та здатності до навчання. При складанні рейтингу найрозумніших порід саме останній аспект І був узятий за основу. Тому навіть, якщо собака не потрапила в топ-10, це не означає, що вона не розумна, просто інша, зі своїми унікальними здібностями.

В список найрозумніших порід собак складений Кореном входять ті, які найкраще піддаються дресуванню — в 95% випадках нові команди виконуються ними з першого разу і для їх заучування потрібно всього лише 5 повторів. Для порівняння, собакам, які за "розумністю" знаходяться на 80-70 місцях списку потрібно близько 100 повторів команди, і з першої спроби вони виконують те, що потрібно, лише в 25% випадків.

Топ-10 найрозумніших порід собак у світі

Бордер-коллі – саме ця порода знаходиться на першому місці у списку. Собаки цієї породи енергійні, пильні, добрі, здатні до навчання. Вони можуть запам'ятовувати назви предметів і навіть вирішувати математичні завдання. Але собаки цієї породи вимагають до себе занадто уваги, тому фахівці не рекомендують заводити їх у сім'ях з маленькими дітьми.

бордер-коллі

Пуделі відрізняються не лише кучерявою шерстю, а й розумом, відданістю та уважністю до свого господаря. Ці собачки мають артистичні здібності та швидко вчаться, вони буквально здатні "читати по губах" свого господаря і передбачати його бажання. Тому пуделі є відмінними цирковими артистами.

пуделі

Німецька вівчарка – це собака з високими розумовими здібностями, відданістю та слухняністю. Ці собаки були виведені для ролі пастуха, але їхня універсальність дозволяє їм успішно працювати і на службі, наприклад, у поліції або військових відомствах, а також брати участь у пошуково-рятувальних операціях. Німецька вівчарка – ідеальний вибір для людей, які шукають вірного друга.

Німецька вівчарка

На четвертому місці - золотистий ретривер. Ця порода собак, створена для полювання на водоплавну дичину. Ретривери - люблячі, доброзичливі і вірні тварини, які ідеально підходять для сімей з дітьми та іншими домашніми тваринами. Золотисті ретривери здатні допомагати людині у різних ситуаціях, вони виконують роботу собак-поводирів, терапевтів, рятувальників і спортсменів. Золотисті ретривери дуже товариські та не люблять перебувати на самоті.

золотистий ретривер

Добермани – спеціально створені для забезпечення охорони й захисту людей порода собак. Вони вірні, хоробрі, якщо навколо все в порядку спокійні, але якщо господар в небезпеці, від дружелюбності не залишиться і сліду. Хтось може боятися їх агресивності, але все залежить від виховання собаки.

Доберман

Шелті або шотландська вівчарка - цю розумну породу собак часто плутають з коллі, але все ж шелті – це окрема порода. Тварини прив'язані до людей, але варто поважати їх почуття власної гідності. Вони відрізняються швидкою реакцією, незалежні, дбайливі, вміють за допомогою різних звуків передавати емоції і настрій, здійснювати осмислені дії.

Шелті

Лабрадор-ретривер - порода, популярна у всьому світі. Вони вирізняються своєю доброзичливістю, життєрадісністю і соціальністю, ідеально підходять для життя в сім'ї. Ці собаки широко використовуються як собаки–поводирі, терапевти і рятувальники.

Лабрадор-ретривер

Континентальний той-спанієль (папільон). Великі вуха, лисяча мордочка, м'яка шерсть, невеликий розмір роблять папільона улюбленцем дітей і дорослих. У них легкий характер, хороша пам'ять, вони швидко прив'язуються до своєї сім'ї, вміють підлаштовуватися під настрій господаря. Собака вимагає правильного догляду та регулярного відвідування грумера, а також фізичної активності та дресування. Серйозною проблемою можуть бути ревнощі щодо господаря, які вимагають коригування поведінки з кінологом. Цю породу зазвичай заводять самотні люди або літні пари.

папільон

Ротвейлери на дев'ятому місці найрозумніших собак. Ці собаки мають високе почуття відповідальності, хоробрість і відданість, вони потребують твердого і справедливого виховання, а також регулярного фізичного і розумового навантаження. Ротвейлери здатні виконувати різноманітні завдання, пов'язані з пошуком і порятунком, службою в поліції та армії.

ротвейлер

Австралійська вівчарка на десятому місці в рейтингу розумних собак. Це енергійна порода, яка була виведена для випасу худоби. Ці собаки відрізняються високою працездатністю, лояльністю до господаря і допитливістю. Вона дивує строкатим забарвленням, дуже ласкава, слухняна, спритна і працьовита.

Австралійська вівчарка

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