Найшвидший спосіб прибрати навіть дуже брудну квартиру: вам вистачить й 15 хвилин

Експерти стверджують, що для того, щоб квартира завжди була чистою та комфортною, достатньо витрачати лише 15 хвилин щодня на прибирання.

Іноді прибирання стає складним завданням, особливо якщо у вас є основна робота і бажання ввечері відпочити. Пропонуємо ефективний спосіб економії часу, при цьому зберігаючи чистоту в оселі. Для цього варто застосовувати рекомендації щодо оптимального прибирання, що дозволить значно зменшити витрати часу на цей процес.

Як швидко навести порядок у квартирі за 15 хвилин

Професійні покоївки рекомендують застосовувати метод, що складається з трьох етапів. Почати варто з найбільш забрудненого місця, а це, як правило, кухня. Використовуйте універсальні засоби для прибирання і не повторюйте одні й ті ж дії. Дослідження показали, що цей підхід може зекономити до 35% часу.

Спочатку розпиліть очищувальний засіб на всі поверхні та дайте йому постояти 2-3 хвилини, поки, наприклад, заправляєте ліжко. Потім протріть все одним рухом. Для ванної кімнати фахівці радять використовувати гель з кисневим відбілювачем. Нанесіть його на ванну та плитку, а через кілька хвилин змийте гарячою водою, що підвищить ефективність засобу.

Зберігайте засоби для прибирання в кожній кімнаті окремо, щоб не витрачати час на їх пошуки. Наприклад, на кухні під раковиною можна тримати спрей для боротьби з пилом та жиром, а у ванній — засоби для цієї зони та серветки з мікрофібри. Це допоможе значно заощадити час.

Читайте також: