Найшвидший спосіб розмножити заміокулькас: про нього мало хто знає

Заміокулькас можна розмножити багатьма різними способами. Найчастіше квітникарі використовуються для цього листя, але найшвидший метод, за словами фахівців, за допомогою гілок.

Як саме відбувається розмноження заміокулькаса гілкою у воді? Це досить проста процедура, з якою впорається навіть початківець. Для цього потрібно зрізати невелику гілочку у дорослої рослини, а потім поставити її у воду.

Не панікуйте, бульби та коріння наростають на гілці заміокулькаса дуже довго. Процес може зайняти близько пів року. І це нормально.

Але щоб пришвидшити розвиток заміокулькаса, досвідчені квітникарі вдаються до однієї хитрості, про яку мало хто здогадується. Не потрібно використовувати для розмноження скляну ємність (склянку, чарку чи банку). Найшвидше бульби та корінці будуть відростати, якщо поставити гілочку рослини у ємність з темним, непрозорим склом.

Якщо у вас немає такої банки чи склянки, можете просто обмотати звичайну темною тканиною і прикрити її зверху. За можливості фахівці радять також ставити заміокулькас на теплу поверхню. А щоб гілка точно почала розвиватися, у воду обов'язково додайте одну пігулку активованого вугілля.

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