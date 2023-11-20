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Найсмачніша гарбузова каша: як зварити страву з рисом, пшоном на молоці, на воді

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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596
Час на прочитання
3 хв
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Найсмачніша гарбузова каша: як зварити страву з рисом, пшоном на молоці, на воді

Гарбузова каша

Як приготувати найсмачнішу гарбузову кашу на молоці, пісну, з рису, пшона, в духовці, мультиварці.

Кожної осені гарбуз стає невіддільною частиною харчування українців, з нього готують пироги, супи, запікають у духовці тощо. Але найголовніша страва з цього овоча, звісно ж, гарбузова каша. Причому існують безліч рецептів її приготування. Ділимося найсмачнішими.

Як зварити гарбузову кашу з рисом на молоці

Інгредієнти:

  • м'якота гарбуза — 800 г,
  • вода — 150 мл,
  • молоко — 350 мл,
  • рис — 100 г,
  • вершкове масло — 80 г,
  • цукор — 80 г,
  • сіль — за смаком.

Приготування гарбузової каші на молоці

  • Очищаємо гарбуз від шкірки й насіння, нарізаємо кубиками.
  • Засипаємо гарбуз до каструлі, заливаємо водою і ставимо на середній вогонь.
  • Варимо 10 хвилин, після цього вливаємо до гарбуза молоко і доводимо до кипіння.
  • Додаємо сіль і цукор.
  • Засипаємо промитий рис до каструлі з гарбузом. Не перемішуємо.
  • Накриваємо кашу кришкою і варимо 30 хвилин на мінімальному вогні до готовності рису.
  • Додаємо в кашу вершкове масло і злегка товчемо.
  • Якщо каша вийшла занадто густою, можна розбавити її молоком.

Гарбузова каша з рисом на воді

 Інгредієнти:

  • гарбуз — 250 г,
  • вода — 350 мл,
  • рис — 50 г,
  • цукор  — 1 ст. л.,
  • дрібка солі.

Спосіб приготування:

  • Почищений гарбуз натерти на тертці, скласти до каструлі і додати промитий рис.
  • Залити гарбуз і рис водою, щоб рідина покривала суміш. Додати сіль і цукор.
  • Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити, накривши кришкою. Час від часу кашу треба помішувати, щоб вона не підгоріла.

Гарбузова каша з пшоном без цукру за українським рецептом

Інгредієнти:

  • м'якота гарбуза — 500 г,
  • молоко — пів склянки,
  • пшоно — 3 ст. л.,
  • за бажанням можна додати: мед, горіхи, насіння соняшника.

Як приготувати справжню українську гарбузову кашу

  • Заливаємо молоко до неемальованої каструлі та доводимо до кипіння.
  • Щойно молоко закипіть, додаємо невеликі шматочки гарбуза та варимо 10-15 хвилин.
  • Коли гарбуз легко розминається виделкою, вимикаємо вогонь.
  • Промиваємо кілька разів у холодній воді пшоно, заливаємо окропом, залишаємо на кілька хвилин у ньому, знову промиваємо.
  • Відварений гарбуз збиваємо блендером.
  • Всипаємо промите пшоно, перемішуємо і варимо на маленькому вогні 35 хвилин.

Рецепт гарбузової каші в мультиварці

Інгредієнти:

  • м'якота  гарбуза — 300 г,
  • круглий рис  — одна мірна склянка,
  • молоко — 2 мірні склянки,
  • цукор — 3 ст. л.,
  • вода — одна мірна склянка,
  • вершкове масло — 30 г,
  • сіль — за смаком.

Приготування гарбузової каші в мультиварці

  • Очищений гарбуз натерти на тертці.
  • До каструлі від мультиварки покласти нарізаний гарбуз, додати шматочок вершкового масла, налити один мультистакан холодної води.
  • На 20 хвилин включити режим "Випічка", подрібнити готовий гарбуз у пюре.
  • Ретельно промитий рис, сіль і цукор додати до гарбуза.
  • Влити молоко й ретельно перемішати. Включити режим "Молочна каша" або "Тушкування", готувати протягом години.
  • В готову гарбузову кашу додати решту масла.

Рецепт гарбузової каші в духовці

Інгредієнти: 

  • почищений гарбуз — 500 г,
  • молоко — 2 л,
  • рис — 100 г,
  • цукор — 100 г,
  • вершкове масло — 80 г,
  • яйце — 1 шт.,
  • ванілін — 1 ч. л.,
  • родзинки, кориця — за смаком,
  • сіль — за смаком.

Приготування гарбузової каші в духовці

  • Почищений гарбуз натираємо на великій терці.
  • Кладемо до каструлі натертий гарбуз, засипаємо промитий рис. Заливаємо молоком і відварюємо на маленькому вогні майже до готовності рису.
  • Родзинки обдаємо окропом і додаємо в кашу разом із цукром, ваніліном, корицею, яйцем, маслом і сіллю.
  • Все добре перемішуємо та викладаємо до форми для запікання.
  • Ставимо форму до розігрітої до 180-200 градусів духовки приблизно на 30 хвилин.

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Дата публікації
Перегляди
596
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