Найсмачніша гарбузова каша: як зварити страву з рисом, пшоном на молоці, на воді

Як приготувати найсмачнішу гарбузову кашу на молоці, пісну, з рису, пшона, в духовці, мультиварці.
Кожної осені гарбуз стає невіддільною частиною харчування українців, з нього готують пироги, супи, запікають у духовці тощо. Але найголовніша страва з цього овоча, звісно ж, гарбузова каша. Причому існують безліч рецептів її приготування. Ділимося найсмачнішими.
Як зварити гарбузову кашу з рисом на молоці
Інгредієнти:
- м'якота гарбуза — 800 г,
- вода — 150 мл,
- молоко — 350 мл,
- рис — 100 г,
- вершкове масло — 80 г,
- цукор — 80 г,
- сіль — за смаком.
Приготування гарбузової каші на молоці
- Очищаємо гарбуз від шкірки й насіння, нарізаємо кубиками.
- Засипаємо гарбуз до каструлі, заливаємо водою і ставимо на середній вогонь.
- Варимо 10 хвилин, після цього вливаємо до гарбуза молоко і доводимо до кипіння.
- Додаємо сіль і цукор.
- Засипаємо промитий рис до каструлі з гарбузом. Не перемішуємо.
- Накриваємо кашу кришкою і варимо 30 хвилин на мінімальному вогні до готовності рису.
- Додаємо в кашу вершкове масло і злегка товчемо.
- Якщо каша вийшла занадто густою, можна розбавити її молоком.
Гарбузова каша з рисом на воді
Інгредієнти:
- гарбуз — 250 г,
- вода — 350 мл,
- рис — 50 г,
- цукор — 1 ст. л.,
- дрібка солі.
Спосіб приготування:
- Почищений гарбуз натерти на тертці, скласти до каструлі і додати промитий рис.
- Залити гарбуз і рис водою, щоб рідина покривала суміш. Додати сіль і цукор.
- Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити, накривши кришкою. Час від часу кашу треба помішувати, щоб вона не підгоріла.
Гарбузова каша з пшоном без цукру за українським рецептом
Інгредієнти:
- м'якота гарбуза — 500 г,
- молоко — пів склянки,
- пшоно — 3 ст. л.,
- за бажанням можна додати: мед, горіхи, насіння соняшника.
Як приготувати справжню українську гарбузову кашу
- Заливаємо молоко до неемальованої каструлі та доводимо до кипіння.
- Щойно молоко закипіть, додаємо невеликі шматочки гарбуза та варимо 10-15 хвилин.
- Коли гарбуз легко розминається виделкою, вимикаємо вогонь.
- Промиваємо кілька разів у холодній воді пшоно, заливаємо окропом, залишаємо на кілька хвилин у ньому, знову промиваємо.
- Відварений гарбуз збиваємо блендером.
- Всипаємо промите пшоно, перемішуємо і варимо на маленькому вогні 35 хвилин.
Рецепт гарбузової каші в мультиварці
Інгредієнти:
- м'якота гарбуза — 300 г,
- круглий рис — одна мірна склянка,
- молоко — 2 мірні склянки,
- цукор — 3 ст. л.,
- вода — одна мірна склянка,
- вершкове масло — 30 г,
- сіль — за смаком.
Приготування гарбузової каші в мультиварці
- Очищений гарбуз натерти на тертці.
- До каструлі від мультиварки покласти нарізаний гарбуз, додати шматочок вершкового масла, налити один мультистакан холодної води.
- На 20 хвилин включити режим "Випічка", подрібнити готовий гарбуз у пюре.
- Ретельно промитий рис, сіль і цукор додати до гарбуза.
- Влити молоко й ретельно перемішати. Включити режим "Молочна каша" або "Тушкування", готувати протягом години.
- В готову гарбузову кашу додати решту масла.
Рецепт гарбузової каші в духовці
Інгредієнти:
- почищений гарбуз — 500 г,
- молоко — 2 л,
- рис — 100 г,
- цукор — 100 г,
- вершкове масло — 80 г,
- яйце — 1 шт.,
- ванілін — 1 ч. л.,
- родзинки, кориця — за смаком,
- сіль — за смаком.
Приготування гарбузової каші в духовці
- Почищений гарбуз натираємо на великій терці.
- Кладемо до каструлі натертий гарбуз, засипаємо промитий рис. Заливаємо молоком і відварюємо на маленькому вогні майже до готовності рису.
- Родзинки обдаємо окропом і додаємо в кашу разом із цукром, ваніліном, корицею, яйцем, маслом і сіллю.
- Все добре перемішуємо та викладаємо до форми для запікання.
- Ставимо форму до розігрітої до 180-200 градусів духовки приблизно на 30 хвилин.
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