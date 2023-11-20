Найсмачніша гарбузова каша: як зварити страву з рисом, пшоном на молоці, на воді

Як приготувати найсмачнішу гарбузову кашу на молоці, пісну, з рису, пшона, в духовці, мультиварці.

Кожної осені гарбуз стає невіддільною частиною харчування українців, з нього готують пироги, супи, запікають у духовці тощо. Але найголовніша страва з цього овоча, звісно ж, гарбузова каша. Причому існують безліч рецептів її приготування. Ділимося найсмачнішими.

Як зварити гарбузову кашу з рисом на молоці

Інгредієнти:

м'якота гарбуза — 800 г,

вода — 150 мл,

молоко — 350 мл,

рис — 100 г,

вершкове масло — 80 г,

цукор — 80 г,

сіль — за смаком.

Приготування гарбузової каші на молоці

Очищаємо гарбуз від шкірки й насіння, нарізаємо кубиками.

Засипаємо гарбуз до каструлі, заливаємо водою і ставимо на середній вогонь.

Варимо 10 хвилин, після цього вливаємо до гарбуза молоко і доводимо до кипіння.

Додаємо сіль і цукор.

Засипаємо промитий рис до каструлі з гарбузом. Не перемішуємо.

Накриваємо кашу кришкою і варимо 30 хвилин на мінімальному вогні до готовності рису.

Додаємо в кашу вершкове масло і злегка товчемо.

Якщо каша вийшла занадто густою, можна розбавити її молоком.

Гарбузова каша з рисом на воді

Інгредієнти:

гарбуз — 250 г,

вода — 350 мл,

рис — 50 г,

цукор — 1 ст. л.,

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Почищений гарбуз натерти на тертці, скласти до каструлі і додати промитий рис.

Залити гарбуз і рис водою, щоб рідина покривала суміш. Додати сіль і цукор.

Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити, накривши кришкою. Час від часу кашу треба помішувати, щоб вона не підгоріла.

Гарбузова каша з пшоном без цукру за українським рецептом

Інгредієнти:

м'якота гарбуза — 500 г,

молоко — пів склянки,

пшоно — 3 ст. л.,

за бажанням можна додати: мед, горіхи, насіння соняшника.

Як приготувати справжню українську гарбузову кашу

Заливаємо молоко до неемальованої каструлі та доводимо до кипіння.

Щойно молоко закипіть, додаємо невеликі шматочки гарбуза та варимо 10-15 хвилин.

Коли гарбуз легко розминається виделкою, вимикаємо вогонь.

Промиваємо кілька разів у холодній воді пшоно, заливаємо окропом, залишаємо на кілька хвилин у ньому, знову промиваємо.

Відварений гарбуз збиваємо блендером.

Всипаємо промите пшоно, перемішуємо і варимо на маленькому вогні 35 хвилин.

Рецепт гарбузової каші в мультиварці

Інгредієнти:

м'якота гарбуза — 300 г,

круглий рис — одна мірна склянка,

молоко — 2 мірні склянки,

цукор — 3 ст. л.,

вода — одна мірна склянка,

вершкове масло — 30 г,

сіль — за смаком.

Приготування гарбузової каші в мультиварці

Очищений гарбуз натерти на тертці.

До каструлі від мультиварки покласти нарізаний гарбуз, додати шматочок вершкового масла, налити один мультистакан холодної води.

На 20 хвилин включити режим "Випічка", подрібнити готовий гарбуз у пюре.

Ретельно промитий рис, сіль і цукор додати до гарбуза.

Влити молоко й ретельно перемішати. Включити режим "Молочна каша" або "Тушкування", готувати протягом години.

В готову гарбузову кашу додати решту масла.

Рецепт гарбузової каші в духовці

Інгредієнти:

почищений гарбуз — 500 г,

молоко — 2 л,

рис — 100 г,

цукор — 100 г,

вершкове масло — 80 г,

яйце — 1 шт.,

ванілін — 1 ч. л.,

родзинки, кориця — за смаком,

сіль — за смаком.

Приготування гарбузової каші в духовці

Почищений гарбуз натираємо на великій терці.

Кладемо до каструлі натертий гарбуз, засипаємо промитий рис. Заливаємо молоком і відварюємо на маленькому вогні майже до готовності рису.

Родзинки обдаємо окропом і додаємо в кашу разом із цукром, ваніліном, корицею, яйцем, маслом і сіллю.

Все добре перемішуємо та викладаємо до форми для запікання.

Ставимо форму до розігрітої до 180-200 градусів духовки приблизно на 30 хвилин.

Читайте також: