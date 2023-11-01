Як приготувати найсмачнішу яєчню: французький метод, що надасть вашій страві ресторанного шику

Для приготування ідеальної та смачної страви з яєць є всього два правила – слабкий вогонь і постійне помішування.

Багато хто обожнює яєчню на сніданок. До того ж це швидка й легка у приготуванні страва, тому з нею немає клопоту. Однак якщо неправильно приготувати яєчню, у страві з’явиться рідина, а яйця стануть гумовими. Втім, існує французька техніка приготування страви, яка допоможе отримати кремову однорідну текстуру яєчні, як пише Daily meal.

Як приготувати смачну яєчню за французьким методом

Ключ до отримання смачної страви з ідеальною кремовою текстурою – це зменшення вогню і збільшення часу на приготування, оскільки повільне готування яєць має вирішальне значення для того, щоб яєчня вийшла однорідною і кремоподібною. До яєць можна також додати молоко, воду чи вершки, головне, дотримуватися правила повільного приготування.

Французький шеф-кухар Жак Папен пояснив, що суть цієї техніки полягає в тому, аби не дати яйцям переваритися. Тому їх варто готувати на слабкому вогні, безперервно помішуючи. Також яєчню можна готувати на водяній бані чи періодично знімати сковороду з вогню. Безперервне помішування потрібне для того, аби утворилася ніжна кремова маса.

Коли страва буде майже готова, Жак Пепін радить знімати сковороду з вогню і додавати холодний інгредієнт, аби зупинити процес приготування. Це може бути якийсь соус чи кілька ложок сирих збитих яєць.

Подавати цю страву, за порадою шеф-кухаря, треба гарячою або теплою.

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