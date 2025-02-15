Найсмачніша паска до Великодня: секрети приготування святкової випічки

Щоб у вас вийшла ідеальна паска до Великодня, слід пам'ятати про кілька важливих секретів.

Перш ніж братися за випікання паски, слід навести лад на кухні та впорядкувати свої думки. Замішуючи тісто, важливо зберігати гармонійний настрій: наповнювати серце світлими помислами, уникати метушні та поспіху.

Дріжджове тісто не терпить холоду та протягів, тому його слід тримати подалі від відчинених вікон, а в приміщенні підтримувати комфортну температуру.

Для випічки використовують інгредієнти кімнатної температури. Найкраще підходять свіжі живі дріжджі – з ними тісто виходить ніжним, м’яким і наповненим дрібними повітряними бульбашками.

Щоб структура тіста була легкою, борошно обов’язково потрібно просіяти. Вимішувати тісто слід вручну і достатньо довго – поки воно не стане еластичним і перестане липнути до поверхні.

Для гарного золотистого відтінку бажано використовувати домашні яйця, а для більш насиченого кольору можна додати трохи куркуми.

Форми для пасок наповнюють тістом лише на третину, після чого залишають у теплому місці, щоб воно піднялося вдвічі. Щоб верх паски був рівним, у центр тіста можна вставити довгу дерев’яну шпажку – якщо випічка готова, шпажка залишиться чистою і сухою.

Під час випікання дверцята духовки відкривати не можна, інакше тісто може осісти. Якщо верх починає надто швидко рум’янитися, слід прикрити його змащеною олією фольгою.

Глазур потрібно наносити лише на повністю охолоджені паски – так вона не потріскається.

Щоб випічка довше залишалася свіжою, після повного охолодження її варто загорнути у пергаментний папір. Також можна додати в тісто трохи міцного алкоголю – це подовжить термін зберігання паски.

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