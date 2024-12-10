Найсмачніші домашні іриски із трьох інгредієнтів: ці м’які цукерки сподобаються усім

Такі ласощі робили ще наші бабусі, вони м’які та ніжні, довго зберігаються свіжими, якщо їх загорнути в пергамент.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс “Бульвар Гордона”, як із трьох інгредієнтів приготувати домашні іриски, які смакуватимуть усій родині.

Авторка кулінарного YouTube-каналу "Духмяна хата" розповідає у своєму відео, як приготувати смачні м’які іриски лише з трьох інгредієнтів. Авторка блогу говорить, що рецепт дуже простий, тому кожен зможе приготувати такі цукерки.

Інгредієнти:

350 грамів сметани 30% жирності;

350 грамів цукру;

10 грамів ванільного цукру;

40 грамів вершкового масла (82,5%).

Спосіб приготування. Візьміть каструлю з товстим дном, змішайте в ній сметану з цукром. Поставте на плиту і варіть на максимальному вогні, поки цукор повністю не розтане. Після закипання сметанної маси вогонь треба зменшити і продовжувати варити дві години, періодично помішуючи. Потім зніміть каструлю з вогню, додайте в гарячу масу масло та ванілін, добре перемішайте і розлийте у формочки. Після того, як іриски охолонуть, відправте їх до холодильника на чотири години. Готові цукерки зберігайте в холодильнику, попередньо загорнувши у пергамент.

Важливо знати, що цукерки будуть м’якими, якщо використовувати на приготування продукти з високим відсотком жирності.

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