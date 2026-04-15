Найсмачніший сорт буряка назвав фермер: він перевершує популярні гібриди

Найсолодший сорт буряка

Вибір насіння для нового сезону серед його різноманіття часто виявляється складним завданням, оскільки популярність та поширеність певного сорту не завжди гарантує його смакові якості. Допомогти може думка професіоналів, які займаються культурою давно та у великих об’ємах, є дуже слушною. Фермер Ігор Федосієнко поділився професійними порадами щодо вибору столового буряка, який не лише вражає солодкістю, а й здатен пролежати в погребі до наступного літа.

Найкращий, найсолодший сорт буряка

На думку фахівця, найкращим варіантом для тих, хто цінує саме смак, є гібрид Зеппо (Zeppo RZ F1). Його головна відмінність — надзвичайно високий вміст цукрів, що дозволяє додавати овоч у салати навіть у сирому вигляді.

Крім того, цей сорт дуже зручний у садінн та переробці, за умови густої посадки коренеплоди виростають однаковими, невеликими та мають ідеальну круглу форму.

Для порівняння експерт згадав відомий багатьом сорт Детройт. Попри високі продажі, він програє фавориту за смаковими показниками, оскільки має менш насичену солодкість і часом віддає легким солонуватим присмаком.

Якщо городнику потрібен швидкий результат, фермер радить звернути увагу на гібрид Водан (Wodan F1). Це ранній сорт, який можна висівати навіть у липні. Він формує якісні плоди з однорідною структурою без білих кілець всередині, хоча за рівнем цукру він трохи поступається Зеппо.

Секрети успішного вирощування та тривалого зберігання буряка

Незважаючи на активну появу нових гібридів, досвідчені аграрії надають перевагу перевіреним сортам. Саме вони гарантують стабільну врожайність та надійність, які часто є важливішими за рекламні обіцянки.

Столовий буряк — це вдячна культура, яка не потребує складних технологій. За словами фахівця Ігоря Федосієнка, для успіху достатньо базового рівня догляду, що робить процес вирощування максимально раціональним.

