Найсолодші сорти моркви: яку посадити для щедрого та смачного врожаю

Найсолодші сорти моркви / © Unsplash

Є чимало сортів моркви, які погано сходять і потребують ретельного догляду. Щоб не витрачати дорогоцінний час на городі, розповідаємо, який сорт моркви найсмачніший.

Найсмачніші сорти моркви: яку вибрати на садіння

Садівники визначилися з п’ятьма найсмачнішими й найсолодшими сортами моркви, які варто щороку садити на городі та купувати в магазинах.

Якщо ви саме плануєте посадити моркву та шукаєте вдалі сорти, які не будуть прісними та дрібними, варто звернути увагу на цю добірку.

Сорт «Флакке»

Морква цього сорту виростає довгою, великою і дуже солодкою. Вона ідеально підходить для тих, хто любить похрумтіти солодкими овочами.

У сирому вигляді її можна додавати до салатів та їсти як гарнір. Також сорт моркви «Флакке» славиться тривалими термінами зберігання — може лежати навіть у вологому середовищі до весни.

Сорт «Каротан»

«Каротан» — пізньостиглий сорт моркви. Вона дуже корисна, адже має високий вміст каротину. Таку моркву варто вирощувати для своїх дітей та онуків, а також споживати для покращення здоров’я.

Морква «Каротан» стійка до більшості захворювань і погодних коливань, що гарантує високу врожайність. Цей сорт може похизуватися насиченим помаранчевим кольором, щільністю та яскравим смаком. З таких морквин добре робити сік і пюре.

Сорт «Ласунка»

Цей сорт середньостиглий, але дає дуже високу врожайність. Морква «Ласунка» виростає дуже солодкою і смачною. А ще на ній найчастіше немає зовнішніх дефектів — вона рівна, гладка і має яскраво-помаранчевий колір. «Ласунка» майже ніколи не тріскається.

Сорт «Королева осені»

Морква цього сорту є пізньостиглою. Вона має довгі й тонкі плоди. Цей сорт не боїться заморозків та опадів. Така морква має насичений смак і помірну солодкість.

Сорт «Імператор»

Морква «Імператор» говорить сама за себе. З цим сортом існує парадокс: що довше вона зберігається, то солодшою стає. Максимальний термін зберігання — дев’ять місяців. Вона підійде для тих, хто хоче їсти свіжу моркву цілий рік.

Також ми ділилися, які сорти буряків найсмачніші. Досвідчений фермер розповів, які сорти буряків — найнадійніші. Серед них є гібрид «Зеппо» (Zeppo RZ F1), який містить багато цукрів. Такі буряки можна додавати до борщу та салатів у сирому вигляді.

Городникам, які хочуть швидкого результату, варто звернути увагу на сорт «Водан» (Wodan F1). Цей сорт буряків ранній, тому його можна висаджувати навіть у липні.

