Найсолодші та найкращі сорти червоного буряка, які дають максимально великий урожай

Деякі сорти буряка вважаються найкращими, адже мають більш виражені смакові якості, підвищений уміст цукру і дають найбільший урожай.
Цю культуру в європейських країнах почали вирощувати не так давно – у XVI столітті. Кожен українець має грядку червоних буряків на своїй присадибній ділянці, бо без них не звариш національної страви – українського борщу. До того ж, буряк дуже корисний, він містить 2% білка, 1% клітковини та 10 мг вітаміну С. Окрім того, овоч багатий на солі кальцію й заліза, органічні кислоти (яблучна, щавлева, лимонна, винна), які відповідають за смак, а також невелику кількість вітамінів групи В та каротину. Отже, розповідаємо, які сорти червоного буряка найсолодші і дають найбагатший урожай, а плоди завжди виростають великими.
Які сорти червоного буряка найкращі: містять найбільше цукру, а плоди великі й соковиті
- Вінегретний. Цей сорт буряка не лише солодкий, а й має гарне темне насичене забарвлення. Плоди можуть виростати середнього чи великого розміру, кулястої форми з довгими хвостиками. Вага може сягати до 500 грамів. Буряки дуже солодкі, після варіння не втрачають насиченого бордового кольору, ідеально підходять для приготування борщу, салатів, різноманітних закусок.
- Бордо. Період дозрівання плодів цього сорту – до 115 днів. Овоч має круглу трохи приплющену форму, вага плода коливається від 230 до 500 грамів. Буряки дуже солодкі, щільні за структурою, рівномірно забарвлені одним кольором як ззовні, так і всередині.
- Єгипетський плаский. Цей сорт має високу врожайність, добре зберігається, овальної форми, приплюснуту до центру. Плоди добре зберігаються, мають рівномірне червоно-фіолетове забарвлення. М'якоть відрізняється рожевим відтінком, з хорошими смаковими даними, ніжна і соковита. Вага може досягати до 500 грамів, плоди дозрівають через 80-100 днів.
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