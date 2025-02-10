Найсолодші та найкращі сорти червоного буряка, які дають максимально великий урожай

Цю культуру в європейських країнах почали вирощувати не так давно – у XVI ​​столітті. Кожен українець має грядку червоних буряків на своїй присадибній ділянці, бо без них не звариш національної страви – українського борщу. До того ж, буряк дуже корисний, він містить 2% білка, 1% клітковини та 10 мг вітаміну С. Окрім того, овоч багатий на солі кальцію й заліза, органічні кислоти (яблучна, щавлева, лимонна, винна), які відповідають за смак, а також невелику кількість вітамінів групи В та каротину. Отже, розповідаємо, які сорти червоного буряка найсолодші і дають найбагатший урожай, а плоди завжди виростають великими.

Які сорти червоного буряка найкращі: містять найбільше цукру, а плоди великі й соковиті

Вінегретний. Цей сорт буряка не лише солодкий, а й має гарне темне насичене забарвлення. Плоди можуть виростати середнього чи великого розміру, кулястої форми з довгими хвостиками. Вага може сягати до 500 грамів. Буряки дуже солодкі, після варіння не втрачають насиченого бордового кольору, ідеально підходять для приготування борщу, салатів, різноманітних закусок.

Цей сорт буряка не лише солодкий, а й має гарне темне насичене забарвлення. Плоди можуть виростати середнього чи великого розміру, кулястої форми з довгими хвостиками. Вага може сягати до 500 грамів. Буряки дуже солодкі, після варіння не втрачають насиченого бордового кольору, ідеально підходять для приготування борщу, салатів, різноманітних закусок. Бордо. Період дозрівання плодів цього сорту – до 115 днів. Овоч має круглу трохи приплющену форму, вага плода коливається від 230 до 500 грамів. Буряки дуже солодкі, щільні за структурою, рівномірно забарвлені одним кольором як ззовні, так і всередині.

Період дозрівання плодів цього сорту – до 115 днів. Овоч має круглу трохи приплющену форму, вага плода коливається від 230 до 500 грамів. Буряки дуже солодкі, щільні за структурою, рівномірно забарвлені одним кольором як ззовні, так і всередині. Єгипетський плаский. Цей сорт має високу врожайність, добре зберігається, овальної форми, приплюснуту до центру. Плоди добре зберігаються, мають рівномірне червоно-фіолетове забарвлення. М'якоть відрізняється рожевим відтінком, з хорошими смаковими даними, ніжна і соковита. Вага може досягати до 500 грамів, плоди дозрівають через 80-100 днів.

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