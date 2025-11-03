Найстаріші емальовані каструлі будуть, як нові: найшвидші способи чищення від нагару й жиру

Емальовані каструлі — улюблений посуд багатьох господинь. Вони гарно тримають тепло, не взаємодіють з їжею та служать десятиліттями. Але з часом навіть найякісніша емаль темніє, покривається нагаром і втрачає блиск. Відчищати звичайною губкою марно, а агресивна хімія може пошкодити покриття. Втім, є прості народні методи, які швидко повернуть вашим емальованим каструлям первісну білизну та блиск.

Сода, сіль та оцет. До каструлі налийте гарячої води, додайте 2 столові ложки соди, 1 столову ложку солі й пів склянки оцту. Після реакції, коли з’явиться легке шипіння, залиште суміш на 15–20 хвилин. Потім обережно протріть поверхню губкою, нагар буквально відходитиме сам. Цей спосіб безпечний для емалі, оскільки не дряпає поверхню і не залишає запаху.

«Молочна ванна» для глибокого очищення. Якщо всередині каструлі темні плями або сірий наліт, налийте приблизно на 2–3 см молока і доведіть до кипіння. Дайте охолонути, білки молока зчепляться з брудом і легко відлущаться разом з нальотом. Після цього достатньо промити каструлю теплою водою — і вона знову блищатиме, наче нова.

Гірчичний порошок і сода. Змішайте столову ложку гірчичного порошку і столову ложку соди, розведіть водою до стану пасти. Нанесіть на всі забруднені ділянки і залиште на 10 хвилин. Потім потріть м’якою губкою, жир зникає миттєво, навіть якщо він дуже старий і пригорілий.