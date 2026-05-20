Найстаріший лікар світу, який дожив до 103 років, поділився 3 простими правилами для довгого життя

Секрети довголіття

Невролог, якого Книга рекордів Гіннеса свого часу визнала найстарішим практикуючим лікарем у світі, перед смертю поділився трьома головними принципами довгого та щасливого життя. Медик помер 22 грудня 2025 року у віці 103 років.

Своїми роздумами про довголіття він поділився в есе для CNBC Make It.

За роки практики він сформулював три прості правила.

Постійно тренувати мозок

Лікар вважав, що мозок працює як м’яз: без постійного навантаження він слабшає. Саме тому навіть у старшому віці він не припиняв навчатися та ставити перед собою нові виклики.

У 60 років невролог вступив до юридичної школи, а у 67 успішно склав адвокатський іспит в Огайо.

За його словами, розумова активність не обов’язково має бути пов’язана з кар’єрою чи роботою. Він радив читати, волонтерити, освоювати нові навички, займатися музикою або будь-яким хобі, яке підтримує цікавість до життя.

«Робота не обов’язково означає професію чи кар’єру. Це може бути волонтерство, читання, навчання нової навички, музика, клуби за інтересами чи будь-яка діяльність, яка підтримує активність мозку. Я бачив, як багато людей починали „здавати“ після того, як переставали взаємодіяти зі світом», — писав він.

Не жити з ненавистю

Другим важливим принципом лікар називав емоційну рівновагу. На його думку, образа, злість і ненависть поступово руйнують людину як психологічно, так і фізично.

Він наголошував, що хронічний стрес і постійне накопичення негативу можуть підвищувати артеріальний тиск та погіршувати здоров’я серця.

«Коли люди питають мене про довголіття, більшість хоче почути про особливу дієту чи фізичні вправи. Вони важливі, але не менш важливим є ваше ставлення до життя», — зазначав медик.

При цьому він уточнював: рухатися далі — не означає виправдовувати погані вчинки інших людей. Йдеться про те, щоб не дозволяти негативним емоціям повністю поглинати життя.

У всьому дотримуватися помірності

Третім правилом лікар називав баланс. Він не підтримував жорстких обмежень у харчуванні чи способі життя, натомість радив дотримуватися помірності.

Медик зізнавався, що любив хороший стейк і мартіні, але водночас завжди дотримувався збалансованого раціону з великою кількістю овочів і салатів.

«Помірність — це те, що дозволяє насолоджуватися життям у довгостроковій перспективі. Надлишок будь-чого виснажує так само, як і нестача», — підсумував він.

Тож секрет довголіття, згідно із висновками лікаря, базується на трьох речах: інтелектуальній активності, емоційній рівновазі та вмінні зберігати баланс у повсякденному житті.

