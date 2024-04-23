Найстильніші жіночі стрижки на довге волосся: гарячі тренди 2024 року

Шикарні та здорові локони до поясу чудово доповнюють жіночу зовнішність. Довге волосся завжди буде на піку популярності, незважаючи на новомодні тенденції. Але якщо вже мова зайшла про тренди, то варто зауважити, що в моді відлуння 80-х, багатошаровість та невимушеність.

Видання Hairstyles Weekly пише про модні жіночі стрижки-2024 на довге волосся.

Багатошарові стрижки

Багатошарова стрижка. Фото: Instagram @aesthetic.space_97

Багатошаровість є трендом 2024 року, ця модна зачіска на довге волосся вражає особливо. Основна ідея полягає — волосся, розподілене на шари різної довжини, з найдовшим знизу і коротким на верхівці. Зачіска не вимагає постійних вкладень і завжди виглядає захопливо. Однією з головних переваг цієї жіночої стрижки на довгому волоссі є її простота.

Лисячий хвіст

Лисячий хвіст. Фото: Instagram @inchukm

Лисячий хвіст — це цікавий варіант стрижки для довгого волосся, який вражає своєю креативністю. Ця стрижка схожа на лисячий хвіст і має форму літери V. Головна особливість полягає в тому, що волосся має нерівний зріз — в центрі воно довге, а по краях коротше. Лисячий хвіст має чудовий вигляд на жінках з будь-якою формою обличчя і може підкреслити різноманітні стилі: романтичний, яскравий чи спортивний. Основна перевага цієї жіночої стрижки полягає в тому, що її не потрібно часто коригувати.

Метелик

Метелик. Фото: Instagram @velatozdamar

Зачіска підійде для тих, хто бажає більш ніжного підходу до укладання волосся. Цей тренд продовжує залишатися актуальним. Ці шари є довшими й розкішнішими, порівняно з традиційними та відтворюють ніжний, жіночний вигляд. Це чудовий спосіб надати довгому волоссю легкість і об’єм.

Прямий зріз

Прямий зріз. Фото: Instagram @beauty_room_kristina_d

Прямий зріз залишається у тренді у 2024 році. Він ідеально підходить для довгого волосся та є вкрай простим. Цей стиль абсолютно не обмежений і підходить жінкам будь-якого віку і з будь-якою текстурою волосся. Ця жіноча стрижка є надзвичайно простою у догляді, надає додатковий об’єм зачісці й легко поєднується з практично будь-яким стилем одягу та формою обличчя.

Балаяж

Балаяж. Фото: Instagram @emecyerlitass_

І, на додаток, ще одна вічна тенденція, яка повернулася до списку модних трендів у 2024 році — балаяж. Ця техніка фарбування настільки проста та не вимагає особливого догляду, що модниці по всьому світу не поспішають від неї відмовлятися. Балаяж створює на волоссі природний ефект сонячної засмаги, що є відмінним способом надати волоссю об’єму та глибини за допомогою кольору.

Раніше ми писали про стрижку, яка пасує всім жінкам.

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