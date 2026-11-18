Землетруси в Україні

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Україна не належить до країн із високою сейсмічною активністю, проте в її історії були землетруси, які спричиняли значні руйнування або відчувалися одночасно в багатьох областях. Деякі з них мали епіцентри на території сучасної України, інші — у сусідніх країнах.

Найбільшу сейсмічну небезпеку для України становлять землетруси в Кримсько-Чорноморському регіоні та румунській зоні Вранча. Поштовхи з Кримсько-Чорноморського регіону найбільше впливають на Крим і прилеглі території, тоді як землетруси із зони Вранча можуть відчуватися в Одеській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській та інших областях України. Під час особливо потужних землетрусів сейсмічні хвилі здатні досягати навіть віддалених регіонів країни.

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Черговий землетрус українці відчули в ніч на 18 листопада 2026 року.

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Згадуємо найпотужніші землетруси, які відбувалися в Україні та відчувалися на її території, а також з’ясовуємо, які регіони найбільше схильні до сейсмічної активності.

Найсильніший землетрус у Криму 1927 року

Одним із найруйнівніших землетрусів із епіцентром поблизу території сучасної України став Кримський землетрус 11 вересня 1927 року. Його епіцентр розташовувався в Чорному морі приблизно за 20 кілометрів від Ялти. Магнітуда становила 6,8, а інтенсивність поштовхів на узбережжі досягала 8 балів.

Землетрус спричинив значні пошкодження будівель на Південному березі Криму. Найсильніше постраждали населені пункти поблизу епіцентру.

Землетрус 1940 року: потужні поштовхи з Румунії

10 листопада 1940 року в румунській зоні Вранча стався один із найсильніших землетрусів XX століття в цьому регіоні. Його магнітуду оцінюють приблизно в 7,7, хоча показники можуть відрізнятися залежно від сейсмологічного каталогу.

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Землетрус спричинив значні руйнування в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися далеко за межами країни, зокрема на території України.

Особливість зони Вранча полягає в тому, що осередки землетрусів тут часто розташовані на великій глибині. Через це сейсмічні хвилі можуть поширюватися на значні відстані.

Землетрус 1977 року: один із найруйнівніших у Східній Європі

4 березня 1977 року в Румунії стався потужний землетрус, який спричинив масштабні руйнування та численні людські жертви. Його магнітуду різні сейсмологічні джерела оцінюють приблизно в 7,2–7,5.

Найбільше постраждала столиця Румунії — Бухарест. У місті обвалилися багатоповерхові будинки, були пошкоджені дороги та інша інфраструктура.

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Землетрус відчували й в Україні. У Києві інтенсивність поштовхів становила приблизно 5 балів, в Одесі — 6 балів, а в Ізмаїлі, Рені та Болграді Одеської області сягала 7 балів. В Одесі в деяких будівлях з’явилися тріщини, обсипалася штукатурка та були пошкоджені димові труби. У Києві коливалися будинки, через що налякані мешканці виходили на вулиці.

Землетрус 1986 року: поштовхи відчули в Україні

30 серпня 1986 року в сейсмічній зоні Вранча стався черговий сильний землетрус. Його магнітуда становила приблизно 7,1.

Підземні коливання відчувалися в Румунії, Молдові та Україні. Завдяки значній глибині осередку сейсмічні хвилі поширилися далеко від епіцентру.

Хоча основна зона впливу перебувала в Румунії, цей землетрус також увійшов до переліку найсильніших, які відчувалися на українській території.

Землетруси 1990 року

У 1990 році в зоні Вранча відбулася серія сильних підземних поштовхів. Найвідоміший землетрус стався 30 травня. Його магнітуда становила приблизно 6,9.

Коливання поширилися на сусідні країни, зокрема Україну. Поштовхи відчували жителі різних регіонів, особливо південно-західної частини країни. Ці події ще раз продемонстрували, що сейсмічна активність Румунії має безпосереднє значення для України.

Найбільші землетруси, які відчувалися в Україні

Дата Де був епіцентр Магнітуда 11 вересня 1927 року Чорне море, поблизу Ялти 6,8 10 листопада 1940 року Румунія, зона Вранча близько 7,7 4 березня 1977 року Румунія, зона Вранча близько 7,2–7,5 30 серпня 1986 року Румунія, зона Вранча близько 7,1 30 травня 1990 року Румунія, зона Вранча близько 6,9 18 листопада 2026 року Румунія, зона Вранча 5,6 за українськими даними

Землетрус в Україні 18 листопада 2026 року: що сталося сьогодні вночі

У ніч на середу, 18 листопада, жителі багатьох областей України відчули підземні поштовхи.

За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус зареєстрували о 02:48:53 за київським часом.

Його епіцентр розташовувався на території Румунії, а осередок — на глибині 134 кілометри. Магнітуда становила 5,6.

Сейсмологи повідомили, що в багатьох українських населених пунктах інтенсивність коливань досягала 4–5 балів за шкалою MSK-64.

Про поштовхи повідомляли жителі Одеської, Київської, Вінницької, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей. В окремих будинках люди помічали тремтіння меблів, рух люстр і вібрацію вікон.

Водночас землетрус магнітудою 5,6 не належить до найпотужніших історичних подій, які відчувалися в Україні.

Де в Україні найчастіше бувають землетруси

Сейсмічна активність на території України розподілена нерівномірно. Деякі регіони частіше за інші зазнають підземних поштовхів.

Крим і Чорноморське узбережжя. Це одна з найбільш сейсмічно активних територій України. Саме тут у 1927 році стався руйнівний землетрус поблизу Ялти.

Закарпаття. У регіоні регулярно фіксують невеликі землетруси. Їхні осередки іноді розташовані на невеликій глибині, тому навіть помірні поштовхи можуть добре відчуватися поблизу епіцентру.

Прикарпаття та Чернівецька область. Ці території перебувають під впливом карпатської сейсмічної активності та землетрусів із румунської зони Вранча.

Одеська область. Через близькість до Румунії регіон може відчувати досить сильні поштовхи від землетрусів у зоні Вранча.

Водночас невеликі землетруси фіксують і в центральних областях України.

Чи можливі в Україні сильні землетруси в майбутньому

Повністю виключати сильні землетруси в Україні неможливо. Історичні події підтверджують, що руйнівні поштовхи можуть виникати в Кримсько-Чорноморському регіоні, а землетруси з румунської зони Вранча — відчуватися на значній частині української території.

Однак сучасна наука не дозволяє достовірно визначити точний день, час і магнітуду майбутнього землетрусу. Тому повідомлення про нібито неминучі сильні поштовхи найближчими днями не варто сприймати як науково підтверджені прогнози.

Землетрус 18 листопада 2026 року став черговим нагадуванням про сейсмічну активність регіону. Проте за потужністю він був значно слабшим за найбільші історичні землетруси, наслідки яких відчувалися в Україні.

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