Найтрендовіша коротка стрижка літа 2025 року: андеркат за версією стилістів

Жіночі стрижки undercut

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Стрижка андеркат, яка ще кілька років тому асоціювалася переважно з чоловічими образами або сміливими креативними варіаціями, 2025 року остаточно закріплюється як повноцінна частина жіночої моди. Сучасні майстри вдосконалили її так, що тепер вона не просто не виходить за межі жіночої естетики, а навпаки — підкреслює її, поєднуючи в собі брутальність і витонченість.

Особливості жіночого андеркату

Класична андеркат-стрижка передбачає укорочення або повне виголення боків та/або потилиці з чіткою межею переходу до довшої верхівки. В жіночому виконанні вона зазвичай поєднується з м’яким чубчиком, текстурованими пасмами, подовженим верхом або навіть елементами асиметрії. Завдяки контрасту між виголеними зонами та довшим волоссям угорі досягається ефект візуального об’єму, чіткості силуету та особливої виразності рис обличчя.

Цікаво, що форма й довжина верхньої частини стрижки можуть істотно змінювати загальне враження. Короткий рваний верх підкреслює характерність образу, тоді як видовжений чубчик або згладжені контури створюють м’якшу, більш елегантну зачіску.

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Варіантів жіночого андеркату багато. Це класичний андеркат — варіант, що передбачає коротко поголені скроні та потилицю з довгими пасмами на маківці. Такий стиль додає образу зухвалості та енергійності, підкреслюючи риси обличчя і надаючи йому витонченості.

Класичний андеркат

Андеркат з візерунками для тих, хто прагне ще більшої індивідуальності. Виголені візерунки на скронях або потилиці можуть бути у вигляді геометричних фігур, ліній чи навіть складних малюнків, які додають зачісці унікальності та креативності.

Андеркат з візерунком

Тренд сезону: undercut pixie

Однією з найобговорюваніших інтерпретацій у поточному сезоні стала undercut pixie — коротка стрижка з чітко виголеними боками або потилицею та видовженим, структурованим верхом. Вперше тенденцію масово підхопили ще торік, однак саме влітку 2025 року, як зазначає стилістка Поллі Леві в інтерв’ю для Cosmo, цей варіант вийшов на передній план серед коротких жіночих зачісок.

За словами стилістки, ця стрижка — приклад ідеального балансу між сучасною динамікою і жіночністю. Боки та/або потилицю голять дуже коротко, а верх залишають об’ємним і виразним, іноді з видовженим чубчиком або рваними пасмами.

Андеркат піксі

Кому підходить андеркат

Важливою перевагою андеркату є його адаптивність до різних форм обличчя. Універсальність досягається завдяки гнучкості в зонуванні: виголювати можна лише одну частину (наприклад, скроню), залишаючи інші довшими, або ж поєднувати різні зони в єдину геометрію.

Для овального обличчя андеркат — ідеальний вибір, оскільки не вимагає візуального коригування.

За квадратної або серцеподібної форми він акцентує вилиці та чіткий контур щелепи.

У разі круглого обличчя майстри радять додавати висоту на маківці або видовжені пасма — це допомагає витягнути силует і зробити його гармонійнішим.

Тип волосся і технічні нюанси

Undercut добре працює як на тонкому, так і на густому волоссі. В першому разі стрижка додає об’єму й чіткості, у другому — зменшує вагу та полегшує догляд. Цей варіант також підходить для хвилястого і навіть кучерявого волосся, якщо майстер має досвід роботи з текстурними типами.

Укладання андеркату

За правильного підходу до техніки та формування верхньої частини андеркат не створює проблем зі щоденним укладанням — достатньо легкого текстурування пальцями або фіксації за допомогою воску чи гелю.

Один із ключових плюсів цієї стрижки — її багатоваріантність в укладанні. Волосся можна як недбало збити руками для створення ефекту «розтріпаності», так і пригладити до ідеальної форми для ділового чи вечірнього образу. Легка хвиля, гладка текстура, підняті вгору пасма або чубчик, що спадатиме на обличчя, — все залежить лише від уподобань власниці.

Важливо зазначити, що виголені частини досить швидко втрачають чіткість, тому стилісти радять оновлювати їх кожні 3–4 тижні. Верхню частину можна не чіпати до 6–8 тижнів.

Психологічний аспект undercut

Обираючи андеркат, жінка часто робить не просто вибір зачіски, а виявляє внутрішню рішучість, готовність до змін, відкритість до експериментів. Це зачіска, яка змінює сприйняття себе: вона не приховує, а навпаки, оголює. Вона не мімікрує під стандарти, а демонструє індивідуальність.

Отже, жіноча стрижка андеркат 2025 року стає водночас модною і практичною відповіддю на потребу в універсальності иа самовираженні. Вона підходить для найрізноманітніших форм обличчя, типів волосся і стилів життя. Найважливіше — знайти досвідченого майстра, який зможе адаптувати її під особисті риси клієнтки, зберігаючи характер і виразність зачіски.