Найуніверсальніша форма нігтів, яка в тренді цієї весни: що таке сквоовал і як його зробити вдома

Зазвичай тренди в манікюрі стосуються дизайну чи кольору лаку, проте цього року, за словами експертів, особливу увагу варто приділити формі нігтів. Особливою популярністю навесні 2024 року буде відрізнятися сквоовал. Розбираємося, що це і як його робити?

Розповідаючи про модні тренда, саме про форму нігтів мова йде вкрай рідко. Адже цей нюанс часто залежить від особистих вподобань та фізичних особливостей рук конкретної людини. Проте цього весняного сезону нейл-експерти рекомендують звернути особливу увагу на сквоовал. Це удосконалена форма нігтів, яка претендує зайняти найвищі сходинки за популярністю.

Трендовий манікюр весни 2024 року: що таке сквоовал

Скво-овал в манікюрі — це скорочена назва двох форм нігтів. Від англійських слів "square" ("квадртат") і "oval" ("овал"). Буквально можна перекласти як квадратний овал. Ця закруглена форма прийшла на зміну стандартним овальним нігтям і відразу стала дуже популярною.

На думку фахівців, варто звернути увагу саме на сквоовал хоча б лише тому, що самостійно зробити трендову форму нігтів набагато простіше, ніж повторити складний дизайн. До того ж, сквоовал є чудовим проміжним варіантом форми, який підійде тим, хто хоче відростити нігті, тому що він максимально наближений до натуральної форми.

Нейл-артистка Ханна Мааз каже, що заокруглений сквоовал надає нігтям більш природного вигляду, адже повторює натуральні вигини. Він ідеально підійде пошкодженим нігтям чи нігтям з неправильною формою. В цілому сквоовал підійде як для коротких, так і для довгих нігтів. На коротких це ще й досить практично.

Як зробити сквоовал самостійно

Як зробити сквоовал самостійно / Фото: YouTube

Для того, щоб грамотно оформити форму сквоовал, необхідно дотримуватися певних правил:

Вільний край нігтя залишайте максимально прямокутним, заокругленими повинні бути лише кути. У процесі підпилювання не важко захопитися, тому пам'ятайте, що сквоовал не потребує довгого шліфування. Інакше він перетвориться на звичайний овал.

Починати оформлення сквоовалу фахівці радять з верхньої точки. Тобто підпилювати край необхідно паралельно основі нігтьового ложа. Як тільки верхня лінія стане прямою, можна переходити до кутів, щоб зробити їх трішки м'якшими. Якщо ж почати з кутів, то є велика ймовірність, що нігті перетворяться в овал.

Для оформлення сквоовалу нейл-майстрі радять використовувати пилки з грифом не вище 240. Завдяки такому інструменту можна легко обробити нігтьову пластину, мінімально заокругливши її краї.

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